緯軟Q1賺1.37元 創歷年同期新高

2019-05-09 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



資訊委外服務商緯軟（4953）今（9）日公告上季財報，受惠市場需求成長以及客戶下單積極，今年首季每股純益1.37元，獲利季增43%、年增205.2%，單季每股純益創歷年同期新高，業績表現不俗。

緯軟今年首季營收12.85億元，季增14%、年增57.1%，稅後純益8,241萬元，季增43%、年增205.2%；此外，緯軟同步公布今年4月營收達4.66億元，月增4%、年增56.7%，單月營收連續三個月走升，並且續創歷史新高，成長動能令人驚艷。

法人表示，緯軟上季營運強勁的主因來自市場對資訊委外服務需求增加，加上該公司服務到位，訂單表現優於預期，而未來5G時代來臨後，預料將會有更多新興應用出現，屆時有助於資訊委外服務需求激增。

資訊委外服務產業即俗稱的「軟體外包」，舉凡銀行的客戶理財系統、電商的金流系統、科技廠的採購系統、人資系統等，均屬於軟體系統重要的一環。資訊委外服務商承接企業主的專案，為客戶架構所需的客製化系統及後續維護。

緯軟成立於1992年，並於2014年上櫃掛牌，該公司看準數位轉型浪潮帶來龐大資訊委外服務商機，主攻軟體技術顧問、資訊委外管理、業務流程委外及產品全球化服務等業務，是台灣唯一上市櫃的專業資訊委外服務業者。

據悉，緯軟的主要客戶有IBM、蘋果、愛立信、甲骨文、中信金與台灣大等，而去年主要動能來自大陸、台灣成長雙引擎，客戶產業別集中於IT互聯網+、金融、電信及製造業，今年仍將持續深耕相關市場，並積極拓展其他海外市場。