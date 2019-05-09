外資賣超185.47億創5個月單日最大 金融股成主要提款機

2019-05-09 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(9)日重挫190.04點，收在10,733.67點，外資賣超更激增到185.47億元，創下去年12月6日以來單日最大賣超；統計外資買賣超個股情況，富邦VIX高居買超冠軍，買超張數高達83,846張，但是，金融股則成為外資主要提款機，賣超前20大個股中，有11檔金融股入列，外資光從金融股就提走29.18億元。

台股重挫，三大法人賣超202.19億元，外資連續兩天賣超，統計今日外資買超前十大個股依序是富邦VIS、和鑫、元大台灣50反1、京元電、聯電、廣宇、上海商銀、遠東銀、正崴、中興電；統計賣超前20大個股中，新光金以27,173張居賣超冠軍，其次是開發金的22,809張、群創居第三大賣超個股。

賣超第四名以下依序是國泰金、中信金、友達、中鋼、富邦上証正2、富邦金、欣興、台泥、宏碁、華航、台新金、彰銀、合庫金、永豐金、兆豐金、台化、元大金；以賣超金額來看，11檔金融股的金額達29.18億元。

三大法人齊賣超，但八大官股券商則是買超31.41億元，以張數來看，買超前十大個股依序是開發金、新光金、群創、友達、聯電、華邦電、彰銀、中鋼、華航、欣興等；統計今日官股券商買超金融股的金約達3.47億元；金融股明顯成為外資賣超標的，但是官股券商則是以買超金融股居多。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，由於預期聯準會近一步升息機率偏低，且國內央行短期內並無給予市場升息的預期，整體台灣金融業利差改善幅度預期將減緩，外幣放款部位仍為我國銀行業淨收益主要成長來源，且外幣放款利差幅度仍優於台幣放款利差，可擇優布局美元資產占比高、外幣放款成長性佳或殖利率高的銀行業。

沈萬鈞說，在壽險股方面，可擇優選擇現金殖利率佳、RBC分數較高且經常性收益率持續提升並穩定提升利差之壽險業。他表示，整體台股金融股操作策略上，因金融股相較台股其他族群或國際市場的金融股評價仍未偏高，建議可採逢低分批布局方式，長期投資穩健成長且現金股利配發維持穩定水準的金融股。