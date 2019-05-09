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台股危機入市？　看五大指標

2019-05-09 17:32經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美中貿易戰不確定因素升高，亞洲股市今（9）日持續拉回，台股開低一路震盪走低，終場加權指數大跌190.04點，收在10910.47點，下跌190.04點，跌幅1.74%；累計本周以來已重挫362.63點，市場關注是否危機入市進場時點已經浮現？法人建議觀察五大指標。

（1）均線：台股9日收長黑K，月均線向下，但仍站在季線之上，相對鄰近的中、日、韓等股市均已跌破季線，台股表現相對強勢，後續應觀察能否守住「季線」，若破季線，後市將轉弱。

（2）量能：9日成交量增至1,409.40億元，呈現出量下殺偏弱格局，通常下殺過程帶量不利。跌要量縮，成交量不宜超過均量的1,100億元，若盤中看到量續增，代表外資賣超尚未縮手。

（3）外資：外資9日大賣超185.47億元，為2018年12月6日賣超207億元後最大賣超。外資為推升台股今年初以來上漲動能最大助力，外資賣超減緩，甚至轉買，才有助台股止跌。

平均每年買進1,880億元，僅有遇到重大事件外資才出現賣超，且從未連續兩年賣出。觀察2018年外資賣超上市櫃約3,715億元。

（4）跌停家數：9日上市櫃公司跌停家數7檔，相對大跌190點來看，下跌家數不多，顯示仍有低接買盤。

（5）公股券商：9日進場買超31.41億元，為2018年12月6日買超42.62億元後最大買超金額。基於520行情及執政黨總統候選人初選考量，公股券商仍有望持續進場，留意權值股、金融股表現。

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