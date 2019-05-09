君品酒店助攻 雲品Q1獲利增16%

2019-05-09 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



雲品國際酒店（2748）公告第1季財報，營收6.54億元，年增57.83%，稅後純益0.76億元，年增15.58%，每股純益（EPS）為1.16元，優於去年同期的1元。

雲品強調，首季因業外認列公司債折價攤銷及導入國際會計準則IFRS 16租賃會計認列費用增加，影響稅後純益約11%。

雲品也公布4月營收1.72億元，年增率高達55%。

雲品表示，4月營收成長受惠君品酒店及雲品溫泉酒店於4月初連續假期住房率高達九成以上，加上兩館住房專案「閨蜜假期」的推動，增加至少二成的住房提升。此外，2018年第一季逢農曆春節、二二八連假與清明連假，帶動首季住房成長，達到優於業界整體平均的成績。

另外，2019年台北米其林指南於4月10日公布，君品酒店頤宮中餐廳再度蟬聯米其林三星餐廳，帶動集團餐飲聲量提高，進而帶動周邊餐廳與宴會詢問度的成長。

雲品表示，第1季為餐飲事業之傳統旺季，受惠尾牙、春酒、婚宴與農曆新年的宴會需求熱絡，雲品國際內的宴會事業體，如君品酒店亮廳、頤璽與頤品大飯店系列，首季宴會桌數較去年同期成長，再加上母公司雲朗觀光集團資源聯合行銷與統一食材採購與人員等資源整合效益，更帶動了2019年第一季整體餐飲營收。

交通部觀光局繼暖冬方案後，持續推動「春遊方案」將持續帶動平日散客住房率，以及即將到來的端午連假等效應，可望保持君品酒店與雲品溫泉酒店在住房率與平均單價，在第2季淡季中維持小旺季的水準。

在餐飲事業上，君品Collection於首季推出後，透過品牌的延伸發展出差異化的競爭優勢使雲品餐飲宴會詢問度大幅提高，更致使許多活動辦理單位和熟客回流，可望帶動外燴以及婚宴訂席來客數持續攀升，期待將對營運有正面效益。