儒鴻盤中股價跌破400元 偉全亮燈漲停

2019-05-09 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



儒鴻（1476）4月營收不如預期，法人紛紛下修其第2季營收預估，導致儒鴻今（9）日股價滑鐵盧，盤中跌破400元大關，來到390元，跌幅逾5%，一口氣失守5日線與季線，盤中跌幅居紡織股之冠；另檔紡織股偉全（1465）則反應季報與股利利多，開盤即跳空漲停並一路鎖死，漲停委買鎖住逾3.8萬張，呈現萬綠叢中一點紅。

儒鴻公布季報與4月營收，季報方面，儒鴻第1季稅前淨利11.28億元，年增2%，歸屬母公司業主淨利9.93億元，年增1.04%，每股稅後純益（EPS）3.28元，創下歷年同期新高，符合市場預期。

不過，4月營收則讓市場大失所望，儒鴻4月合併營收20.41億元，較去年同期衰退11.85%，較上月下滑8.01%。

法人表示，儒鴻4月營收衰退幅度超乎市場預期，對先前公司預估第2季營收將成長的說法有所疑慮，但目前看來下半年的訂單仍旺，公司可望擴增外包廠能，加上既有廠接單滿載，對其下半年營運暫不看淡。

偉全去年底將持股48％的重要子公司廣得實業持有的「盛龍紡織（惠州）」及「偉全化纖（惠州）」股權全數出售，處分利益各約為人民幣0.48億元，並在今年第1季入帳，使得今年第1季季報激凸，公司公告第1季合併獲利3.85億元，每股稅後純益3.72元。

此外，由於去年虧損，3月董事會原通過不配發股利，但昨日董事會決議擬每股配息0.3元。

偉全表示，主要是有部份股東提議，因此變更股利，並由法定盈餘公積、資本公積發放。