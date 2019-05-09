崇越電Q1每股賺1.11元 布局新產業估下半年展效益

2019-05-09 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



專業電子化學材料通路商崇越電（3388）公布第1季財報，其中，首季稅後純益8,019.3萬元，年減26.6%，單季每股稅後純益（EPS）為1.11元，低於去年同期的1.76元，不過，該公司表示，近年市場布局效益將逐漸顯現，包括運動手錶、伺服器與網通散熱等產品下半年出貨可望增加。

崇越電第1季財報，合併營收為17.32億元，年減15.7%、稅後純益8,019.3萬元，年減26.6%，第1季每股稅後純益為1.11元，不如去年同期的1.76元。崇越電同時公布4月營收為6.28億元，年減15.8%，累計今年前四個月營收為23.65億元，較去年同期減少16.39%。

崇越電表示，由於過去兩年漲價及缺貨的關係，客戶準備較多庫存，使得今年第一季部分客戶仍在調整庫存，加上去年第1季基期較高的雙重影響，崇越電今年第1季營收為近十季首度年比下滑。

此外，矽利光價格自去年第四季起價格下跌，也使得第1季毛利率也較去年同期減少，稅後純益因而下滑。

對後市展望，該公司表示，以目前客戶短單及急單居多的情況未變來看，公司對第2季展望轉偏向保守。不過，近年市場布局效益將逐漸顯現，包括運動手錶、伺服器、網通散熱等產品下半年出貨可望增加。

此外，公司主要供應商日本信越化工新產能將在第3季開出，預期下半年訂單成長、原料供應增加，均有利於達成今年的營運目標。