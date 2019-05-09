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耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

新光金獲利亮眼 早盤股價漲逾2%

2019-05-09 11:06經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

新光金（2888）今（9）日盤中漲幅超過2%，受到獲利表現亮眼帶動股價開啟反彈攻勢，盤中最高點來到8.97元，開盤不到半小時，成交量突破3萬張，成交量居上市櫃公司之冠。

新光金4月稅後純益23.91億元、年增92%，累計前四月個稅後純益79.43億元，每股稅後純益（EPS）0.65元。其中，核心子公司新光人壽獲利良好，主因避險成本低，及逢高處分股票部位，帶動4月稅後純益來到17. 98億元、年增123.6%，是九個月來的單月新高，累計前四個月稅後獲利56.71億元。

新光金新光人壽
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