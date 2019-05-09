IC設計添新兵 鈺太上櫃掛牌蜜月行情展開

2019-05-09 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計再添新兵，MEMS麥克風晶片鈺太（6679）今日以70元上櫃掛牌交易。董事長邱景宏指出，全球六大筆電廠其中五家為鈺太客戶，除了維持既有市占率，並瞄準助聽器市場，由於利潤優於平均水準，預期今年毛利率有機會上看30%水準。

鈺太掛牌首日雖遇貿易戰紛擾，台股大跌150餘點亂流，股價最高仍來到90.9元，由於大股東美律及禾伸堂為既有合作夥伴，蜜月行情可望順利啟動。

鈺太專精於微機電（MEMS）麥克風及完整音頻訊號鏈IP，主要應用於筆電，2017年佔比30%，2018年進一步成長到40%，主要客戶為戴爾、HP、華碩、宏碁及聯想，邱景宏說，過去一台筆電約用1.5顆MEMS麥克風晶片，如今進化到2至2.5顆，使得過去三年鈺太營收複合成長達45.5%。

目前全球MEMS麥克風主要以外商為主，美商樓氏電子更是一家獨大，鈺太掌握技術自主開發能力，現今已擁有美國、台灣與中國等各國專利達117件，同時申請中的專利也有128件。邱景宏說，為保障公司長期經營的穩定成長與競爭力，每年將取得10至20個MEMS麥克風相關專利。

站穩筆電市場之後，聚焦於助聽器及網通、行動裝置上，其中助聽器部分，去年營收占比約2%，今年將出現倍數成長，他表示，以目前助聽器市場一年約千萬套規模來看，鈺太市占率仍很低，未來成長空間相當大，且助聽器單價、利潤優於一般MEMS麥克風許多，因此，今年助聽器占比拉高有助於毛利率提升。

展望未來，鈺太積極開發新商機並密切追蹤耳機、工業聲控系統，智慧音箱、物聯網、車載及智慧型居家產品應用等等，甚至是近年相當熱門的真無線藍牙耳機也是鈺太鎖定目標市場之一。