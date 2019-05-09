美中談不成大風暴成了台股放鞭炮？顧立雄：沒那麼簡單

2019-05-09 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中國大陸國務院副總理劉鶴今（9）日赴美進行第11輪中美磋商前，針對近期美中貿易戰疑慮升高，造成全球股市中大波動，立法委員賴士葆上午在立法院財委會問金管會主管顧立雄，是不是「協議不成台股大風暴，協議成了台股放鞭炮」？顧立雄則回說：「沒有那麼簡單。」

美中貿易談判橫生枝節，從本周一起造成台股動盪不安，上午財委會上，多位立委關切美中貿易戰後續對台股的影響，賴士葆問顧立雄，美中貿易大戰對台股還會影響多久？或是不管加關稅與否，消息鈍化台股走自己的路了？還是影響到2020美國總統大選選完？

顧立雄表示，美中貿易戰分短期長期影響，短期是從川普推文之後對美股影響進而牽動台股，劉鶴到美國去達成什麼協議股市都會關注，引起貿易層面的影響，市場都會先行反應，長期來看因為美國要求大陸進行結構性改變，究竟這改變會以想後續的製造和產業布局到什麼程度，要持續密切關注。

賴士葆表示，很多人認為美中貿易戰對台灣會是機會，但事實上我國出口連續數月衰退，可見美中貿易戰對台灣是利多的說法，應該要打問號。

顧立雄表示，美中貿易戰的影響要分短期和長期，如果短期協議不成，會引起美中貿易關稅大家互相報復制裁，因此短期協議不成影響的絕對是不只是台股是全球。

賴士葆表示，顧立雄的話翻譯成白話文就是「協議不成台股大風暴，協議成了台股放鞭炮」，顧立雄說：「沒有辦法那麼簡單。」