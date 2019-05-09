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台股遭空方持續襲擊開跌13點 台積電跌破260元關卡

2019-05-09 09:17經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台積電開盤跌破260元關卡，跌幅約0.5%。 路透社
台積電開盤跌破260元關卡，跌幅約0.5%。 路透社
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川普8日晚間連發兩則貼文，強調中方將訪美進行貿易協商，但同時白宮也正式宣布，周五起將對價值2,000億美元中國商品開徵25%關稅，美股三大指數漲跌互見，台股今（9）日開盤開在10,910.47點，下跌13.24點，成交量18.8億元；台積電（2330）開盤跌破260元關卡，跌幅約0.5%

台股三王表現疲軟，台積電開盤跌破260元關卡，跌幅約0.5%；鴻海跌0.3%、大立光跌1.2%；權值股方面以金融股表現較為抗跌，玉山金、中壽及開發金力守平盤上。

美中各自對貿易協議發表評論，投資人持觀望態度，使得美國三大指數盤中上下震盪，英特爾下挫使美股收盤前面臨賣壓，三大指數漲跌互見，道瓊指數近持平、上漲0.01%，S&P 500指數下跌0.16%，那斯達克指數下跌0.26 %。芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數VIX續漲0.41%、收19.40點。

全球股市處於不確定因素中，市場持股開始浮動，在10日、美中貿易協商沒有談出好的結論前，全球股市大波動恐會持續。

台股方面，目前市場關注的焦點仍然是最終中國是否接受美國所提條件並簽署協議，如果以喜劇收場，接下來金融市場仍是震盪趨堅、個股表現格局，但如果談判破裂，重新回到原點，且美國開始調高關稅至25%，5、6月恐怕要做一次產業重新評價，偏離基本面太多，股價被高估個股，都會做一次總修正，尤其大盤再破月線，必須減碼因應。

台積電台股
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