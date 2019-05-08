開發金控4月獲利11.69億元 累計前4月獲利成長14％

2019-05-08 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中華開發金控公司今天公布四月分獲利，發言人張立人表示，受惠金融投資收益及投資評價增長，四月稅後獲利11.69億元，累計一至四月稅後獲利47.79億元，每股盈餘0.33元，一至四月稅後獲利相較去年同期成長約14 %。

張立人表示，4月國際金融走勢持穩，有利於金融交易操作，加上淨利息及手續費收入貢獻，子公司凱基銀行4月稅後獲利4.62億元，累計一至四月稅後獲利13.64億元。

凱基證券因台股日均量較增加，加上指數重新回到1萬1千點，提振經紀及自營等業務動能，4月稅後獲利3.03億元，累計一至四月稅後獲利17.11億元。

中華開發資本則因國際資本市場普遍走揚，4月份稅後獲利3.72億元，累計一至4月稅後獲利16.08億元。

中國人壽仍為開發金控獲利主體，4月稅後獲利10.36億元，累計1至4月稅後獲利38.42億元。

展望未來，張立人表示，隨著五月初美國總統釋出可能再度祭出調高關稅手段，市場對於美中貿易談判氣氛已轉為保守。發金控將密切觀察後續可能影響並強化風險控管意識與機制；在業務發展上則致力推動跨部門合作與產品開發及銷售能力，深化客戶往來關係及競爭優勢，以提升長期穩定的獲利能力。