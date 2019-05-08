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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

無懼貿易戰 中菲行首季獲利暴增六成

2019-05-08 19:13經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

國際貨運承攬業者中菲行（5609）公布第1季財報，營收41億元，較去年同期增加4.6%，稅後純益0.73億元，大增59.7%，每股純益（EPS）為0.59元，優於去年同期的0.37元。

對於首季獲利成長，中菲行解釋，該公司透過内部供應鏈深度的整合、及持續的優化操作增加營業毛利，毛利率由去年同期的15.3%增加到今年的16.2%，加上營業費用的適當控管，營業淨利因而大幅的成長。

中菲行發言人阮耀樟表示，中菲行多年來落實「併裝集運」策略，併裝是安排承攬貨物的組合，集運則為安排運送的路徑安排。只要併裝集運的操作持續優化，毛利率就會不斷提升。

法人指出，2016年韓進海運倒閉，導致海運運能驟減，大量無家可歸的貨物被迫從海運轉空運，造成空運價格飆升，連帶使貨運承攬業者取得空運艙位的成本大漲，毛利率被嚴重壓縮，進而拉低獲利。

空運市場經近一、兩年調整，運價已恢復至合理水位，讓空運承攬業務占比高達六成的中菲行取得艙位的成本大減，亦是毛利率提高的主因之一。阮耀樟說，外部干擾因素已消除，中非行營運已回歸基本面；空運承攬營收占比同樣六成的捷迅，首季獲利也成長逾30%。

另外，美中貿易戰衝擊大陸對美國的出口，阮耀樟強調，中菲行為了分散單一市場風險，早在30年前就深耕東南亞市場。

中菲行4月香港及大陸地區營收年減7.2%，但亞太其他地區營收年增率高達17%，美洲地區也成長13%，阮耀樟說，這代表儘管大陸運至美國的貨量減少，但東南亞等其他地區到美國的貨量卻增加，也反映中菲行全球市場布局策略奏效。

中菲行毛利率營收
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