統一母憑子貴、轉投資持續穩定獲利 第1季EPS 0.93元

2019-05-08 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



統一（1216）8日公布第1季財報，稅後純益52.8億元，年增23.1%，每股純益（EPS）為0.93元，為歷史同期新高，主要是本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，加上轉投資持續穩定獲利，母憑子貴，其中統一中控獲利成長48%，統一超商獲利也成長超過一成，營運動能佳。

統一第1季營收1,077.92億元，年增3.4%，稅後純益52.76億元，較去年同期42.87億元成長23.1%，EPS為0.93元；其中統一中控本期淨利人民幣3.8億元，年增成長48%，主要是因優化產品新鮮度，使產品結構改善，毛利提升，且各項費用支出等符合效益精進原則，提升營運績效，使獲利較去年同期成長。

統一中控表示，第2季飲料銷售進入高峰, 各品牌針對目標消費者展開品牌行銷，統一鮮橙多的品牌經營年輕化，統一冰紅茶藉由電競活動，展現「青春無極限」品牌風格；飲料商品「小茗同學」與大英博物館一起創意合作，與消費者深入互動，讓品牌形象可深入人心。

統一超商今年第1季稅後純益29.1億元，年增14.6%，主要係便利商店及流通事業營運狀況良好，另去年因應營所稅率調增3%，存在的遞延所得稅負債，產生一次性入帳之所得稅費用，致本期所得稅費用較去年同期減少。

統一實業稅後純益1.28億元，年成長17.8%，雖鐵產品受原物料漲價影響毛利及利潤，然受台幣匯率貶值而有匯兌利益，整體獲利較去年同期增加；台灣神隆稅後純益0.78億元，年減42.1%，主要是去年因應營所稅率調增3%，存在的遞延所得稅資產，產生一次性入帳之所得稅利益，致本期所得稅費用較去年同期增加，排除所得稅因素，稅前純益係較去年同期增加。統一8日股價收76.4元，上漲2.4元。