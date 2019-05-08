鈺齊4月營收7.91億元年增12.5% 續創同期新高

2019-05-08 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



戶外功能鞋製造大廠鈺齊（9802）今（8）日公布4月營收為7.91億元，月增0.7%、年增12.5%，續創歷史單月同期新高；累計前四月營收為33.68億元，亦較去年同期成長17.5%。

鈺齊表示，越南、柬埔寨廠產能持續開出，在東京奧運效應提前發酵，運動休閒產業景氣持續暢旺帶動下，整體營運維持穩健增長表現，進一步展望秋冬季鞋款產銷狀況，在整體稼動率維持高檔水準下，營運成長動能充沛。

鈺齊說，每年3、4月雖處季節交替的出貨淡季，但在產能持穩擴增，以及產銷調配有成下，再加上生產效能逐漸提升，集團整體接單能力已見明顯增長。法人則估，鈺齊第2季營收應可維持二位數增長，有機會續創單季同期新高。

據了解，鈺齊越南及柬埔寨等非大陸產區產值占比，已從2018年初的54%，到2018年底提升至60%，今年第1季更逼近至65%左右，預估越南總產值在今年可望首度超越中國大陸。

另外，大陸廠今年過年後的返工率優於往年，也讓大陸廠的產能維持穩定成長。

法人指出，除了新產能持續開出，鈺齊今年新增3至4個新品牌，包含美國Dickies、美國Black Diamond，以及瑞典的Icebug，並陸續進入量產階段，將推升今年營收持續成長。