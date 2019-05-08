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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

羅麗芬首季EPS 2.6元 將加碼回台投資

2019-05-08 18:59經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）今（8）日公告首季財報暨4月營收，首季稅後純益1.12億元，較去年同期成長17.5％，每股稅後純益（EPS）2.6元，另外，4月合併營收約1.14億元，年增33.1％，前四月營收約4.23億元，年增15.6%。

為響應政府鼓勵台商回台投資行動方案，羅麗芬今日同步公告董事會通過集團計畫加碼投資台灣2.1億元，預計在台設立實驗室，成立研發、生產中心，大力發展台灣市場。羅麗芬表示，回台上市是公司的里程碑，加大佈局台灣市場，是希望對兩岸市場有更多貢獻。

羅麗芬首季營運亮眼，受惠於高毛利明星單品銷售成長，面膜銷售高達60萬份，貢獻營收逾億元，佔營收比重約40％，其次芙蓉霜／呼吸霜營收占比約16％，帶動首季毛利率創下單季新高71％，並較去年同期增加四個百分點。

羅麗芬旗下有「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」三個臉部保養品牌，各品牌產品均推美容院用套盒與家居單品，其中周轉率高的家居單品銷售比重佔七成以上，是羅麗芬平均毛利高達六成以上的主因。

展望第2季，羅麗芬起啟動客戶全面升級、私人訂製計畫，鎖定VIP客戶，通過檢測肌膚推出量身打造的護膚保養系列，專攻精緻化美容保養服務；且適逢季節交替的換季期，主推春夏防曬使用的防曬霜及針對敏感肌膚的御膚霜創下銷售佳績。

為提升品牌知名度，羅麗芬也透過各種傳播管道增加品牌曝光，除了品牌形象代言人鍾麗緹的全新集團形象影片，於台灣及中國境內各大衛視、央視大量投放外，也同時有效運用新媒體，以廣告、短視頻、直播及置入合作等多元方式頻繁露出。

此外，網路行銷管道透過微信小程序（APP）導客，期將流量轉化為忠實用戶，自去年微信小程序上線以來，會員數已暴增至20萬人，透過微信小程序與用戶交流，提高客戶黏著度，公司產品拓展更為直接快速及有效。

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