鉛酸電池大廠廣隆1季每股純益3.14元 優於預期

2019-05-08 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鉛酸電池大廠廣隆（1537）8 日公告第1季合併財報，稅後純益2.56億元，每股純益3.14元，優於預期。

廣隆表示，第1季稅後純益比去年同期成長28.6%，亦比上一季的獲利季增近30%。成長主要係今年第1季毛利率較去年整年度22%提升到23%，亦較去年第1季的21%增加。此外，營業外亦因台幣貶值產生匯兌利益，較去年同期新台幣升值的匯兌損失有利。

廣隆並公布4月營收6.55億元，月減11.8%、年減3.4%。1至4月營收26.64億元，則與去年同期持平。廣隆指出，4月營收減少主要係因國際倫敦鉛價及上海鉛價，皆較去年同期下跌美金300至400元/噸，雖然美金換算新台幣匯率較去年同期貶值有利，但換算新台幣營收金額，惟鉛價下跌對營收的影響仍較大。

廣隆指出，中美貿易戰、英國脫歐等因素，造成全球經濟前景不明朗，影響客戶下單意願，因此對上半年業績保守以待，目標維持去年同期表現。營運策略採取求穩，銷售組合強化毛利較高的產品，並加強成本控管，但今年全年仍將力拚連續四年賺一個股本。

今年廣隆持續擴大越南廠鉛酸電池產能布局，規劃投入500萬至700萬美元（約新台幣1.5億至2億元），興建越南第11座工廠，第3季動工，最快2020年下半年完工，未來產能八成是台灣接單出口，二成為供應越南內銷市場。預估越南廠電池總產能再增加約一成，可因應外銷及越南內銷日系機車廠訂單需求。

去年第4季起，廣隆每月出貨日系客戶機車用啟停電池每月數量達10萬顆，供應三款機車使用，目標至今年底可增加至每月出貨量上看15萬顆，有助業績成長的動能。