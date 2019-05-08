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麗豐4月營收4.44億元 年增逾27%

2019-05-08 18:51經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

麗豐-KY（4137）今（8）日公吿4月合併營收約4.44億元，較去年同期成長27.8％，創歷史同期新高記錄，主要受惠品牌推廣、展店布局與新通路開發等策略效益，帶動前四月合併營收約16.1億元，並較去年同期成長18.3％。

麗豐表示，集團今年仍持續積極擴張旗下美容連鎖通路克麗緹娜，截至4月底新展加盟店數較去年底增加219家，全球總加盟店數達到歷史新高的4,698家。另一方面，麗豐營運管理優化，效益逐步展開，帶動「克麗緹娜」單店營收銷售表現維持穩定成長，是讓該公司營收表現亮眼的主因。

麗豐除了持續擴張品牌行銷版圖外，亦可望在公司營運拓展策略持續深化下，有機會創造平均單店營運成效與店家數擴增的營運基礎質量同步提升，期望全年可繳出亮麗的成績單。

展望本季，麗豐表示，將持續推動線上與線下品牌雙向傳播策略，並同步推出一系列夏季新品，藉以維持美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」整體營運的良好成長動能。

此外，麗豐近期在證交所辦理的第五屆公司治理評鑑中，連續三年保持排名在前50％，凸顯經營團隊對於股東權益維護、股東平等對待、強化董事會結構與運作、落實企業社會責任、提升資訊透明度。

麗豐營收
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