春節九天連假助攻 鳳凰獲利大增逾五成

2019-05-08 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



受惠今年農曆春節高達九天連假，提升歐美等長程線旅遊意願，老牌旅行社鳳凰（5706） 今（8）日公布第1季財報，營收5.3億元，年增7%，稅後純益0.31億元，較去年同期大增52%，每股純益（EPS）為0.53元，優於去年同期的0.33元。

1957年創立的鳳凰，其主力商品為長程線旅遊商品。鳳凰總經理卞傑民表示，今年春節有高達九天連假，有利長線團體銷售，加上大陸行程在金質獎加持下有不錯表現，帶動第1季營收及獲利雙雙成長。鳳凰今平盤收在36.7元。

對於今年鳳凰營運展望，卞傑民指出，土耳其旅行團熱賣多年，今年買氣依舊不墜，8月前都已額滿。他說，土耳其團的CP值高，五萬到八萬的團費，可以遊玩超過十天時間，還可入住五星級飯店，相較其他長線商品，真的很划算。

至於歐洲線的銷售情形，卞傑民說，歐洲前幾年發生恐攻，民眾前往歐洲旅遊意願降低，旅行團被迫推出優惠方案刺激買氣。如今恐攻因素消除，已慢慢恢復至正常價位，只要沒有突發因素，今年歐洲線銷售可期。另美加線因為產品沒有太大變化，今年銷售預估持平。

鳳凰子公司航空代理部門新增波蘭航空代理，未來將陸續引進新航線產品，除提供個人機票外，也帶動團體銷售，發揮資源整合功能。

卞傑民也提醒，盛世公主號4月至7月來台服務，鳳凰有參與銷售，但今年遊輪供給增加，包括威尼斯號、探索夢及世界夢號，都是首次來台服務。消費者選擇變多，導致鳳凰銷售盛世公主號不如去年快，未來要持續加強銷售。

明年初台灣將舉行總統大選，通常在大選年民眾的注意力會被轉移到政治議題，旅遊意願會降低，這也是鳳凰今年營運的變數。