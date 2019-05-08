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和大第1季獲利 年減三成

2019-05-08 17:21經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）第1季稅後淨利1.93億元年減達到三成，主要是因為重要客戶PUNCH庫存水位過高，停止下單，以及電動車大廠特斯拉減少拉貨影響。預期第2季特斯拉拉貨增加，和大工業營收與獲利表現可望優於第1季。

和大工業8日董事會通過108年第1季財報，第1季營收14.80億元，較去年同期減少16.30%，營業毛利4.32億元，較去年同期減少26.33%，營業利益2.24億元，較去年同期減少39.58%，稅前淨利2.17億元，較去年同期減少32.08%，稅後淨利1.93億元，較去年同期減少31.14%，每股稅後淨利0.75元。

和大董事會並通過107年度盈餘分配案，每普通股配發現金股利3.5元，並保留未來擴廠資金需求，以利添購設備及充實營運資金。

和大工業分析第1季獲利衰退原因，主要是整體車市不振影響，重要客戶PUNCH去年預估有100萬輛的出貨規模，實際僅40萬輛，由於庫存水位高，必須等候客戶庫存去化後才會拉貨。特斯拉同樣也因庫存水位高，第1季減少拉貨，但隨著庫存逐漸消化，需求增溫，預期第2季情況將優於第1季。至於其他重要客戶則仍維持原本需求，並未受到大環境響。

董事會並決定和大工業今年股東常會訂於108年6月12日召開。

和大嘉義大埔美廠目前已完成七條智能產線量產，單月營收已站穩1.8億階段性目標，今年上半年有望突破單月2億的產能關卡。

為提供客戶更精良的產品及提升生產效率，和大仍持續投資嘉義大埔美一、二期廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計今年底將可建置共計達14條產線加入量產，隨著嘉義產能逐月擴增，也將提高整體的製造毛利率，創造多贏的局面。

和大特斯拉
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