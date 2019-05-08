玉山金今法說 首季獲利再創歷年同期新高

2019-05-08 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



玉山金控今(8)日召開法人說明會，由玉山金總經理黃男州率領團隊主持。法說會中公布今年首季稅後純益52.1億元，較去年同期成長9.1%，再創歷年同期單季獲利新高。

玉山金控首季每股稅後盈餘(EPS) 0.48元、股東權益報酬率(ROE) 12.75%、資產報酬率(ROA) 0.89%，截至4月自結獲利69億元，較同期成長14.1%，EPS為0.64元。

存放款穩健成長，與去年同期相較，存款成長率10.5%、放款成長率9.6%，個人及企業放款均衡成長，房貸成長率17.3%為市場第1名。在企業放款方面，長期深耕中小企業，創下連續14年榮獲「信保夥伴獎績優總行獎」的紀錄，並獲海外信保「總送保融資金額獎」、「新南向國家融資金額成長獎」，外幣放款成長率26.7%，展現海外布局的成效。

因應全球經貿環境變化，玉山響應政府推動台商回台措施，為跨境台商舉辦一系列海外稅務座談，以及在北、中、南的「歡迎台商回台投資行動方案說明會」，整合資源協助顧客解決跨境、稅務及傳承等多元問題。資產品質方面，截至3月底，玉山銀行的不良資產比率(NPL)下降至 0.18%，放款覆蓋率660%，優於市場平均NPL 0.25%。

總手續費收入40.7億元，信用卡首季累積簽帳金額成長15.1%，流通卡數突破500萬張，有效卡數突破350萬張。與PChome旗下Pi拍錢包合作發行的聯名卡以創新數位體驗廣受歡迎，7成申辦量為透過網路「e指辦卡」，目前可使用Pi拍錢包app付款及P幣折抵的商家已超過5萬家，多元使用場域結合零售、電商、交通、娛樂等不同產業，建構起場景金融支付生態圈。

除了數位支付居市場領先，玉山持續推出多項業界首創數位金融服務，行動銀行「e指外匯」率先開辦單筆或單日累計換匯逾新台幣50萬服務；玉山行動銀行app首家導入Siri語音服務；報稅季節到來，顧客可透過「e指可貸」輕鬆解決繳稅期間資金需求，為顧客提供便利的普惠金融服務。