親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

內外皆美 群光Q1每股賺2.39元歷史新高

2019-05-08 15:26經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

群光電子（2385）公布第1季稅後純益16.47億元，年增181%，創歷史新高，每股純益（EPS）2.39元。

群光表示，受惠本業智慧家庭與電競相關產品強勁的成長動能及業外挹注，第1季稅後淨利與淨利率雙雙寫下單季新高，稅後淨利達16.47億元，淨利率8.6%，比去年同期躍升5.3個百分點。

群光第1季營收191.77億元，年成長9.1%，創同期新高。第1季營業毛利更改寫近十年同期新高，達28.96億元，年增36.3%。毛利率15.1%，年增3個百分點。

展望本季，在電競及智慧家庭成長動能不減下，法人看好，營收季增上看10~15%，今年營收及本業獲利表現有望逐季走高至下半年。

群光表示，第1季原始營業利益較去年同期成長50%，但在「廣積糧」的審慎財務考量下，將今年後3季如員工年終獎金等固定支出的營業費用，先行提列至第1季；認列後營業費用率為12.9%，比去年同期增加3.9個百分點，第1季營益率調降為2.2%，全年營業費用率將與往年相當。

群光4月合併營收67.52億元，為同期新高，年增5%。累計今年前四個月合併營收259.29億元，年增8%，為同期新高。

群光將於6月5日舉行股東常會，董事會日前已決議今年將配發3.8元現金股利，股息配發率為73%，現金殖利率約為5%。

群光營收
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

借券賣出創高 留意法人出脫股

2019-05-08 14:29

已20檔前4月營收年增逾50% 撐盤擂戰鼓

2019-05-08 14:29

美代表一句「10日加徵關稅」嚇壞美股 台股續震

2019-05-08 14:29

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

首季獲利亮眼 環球晶股價逆勢上漲、合晶齊賀

2019-05-08 11:13

4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30

美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

2019-05-08 09:21

A股短線震盪 不影響長多格局

2019-05-08 08:44

美股重挫、特斯拉大跌 台系供應鏈受衝擊

2019-05-08 08:24

就市論勢／手機、汽車組件 可留意

2019-05-07 23:33

報稅季 緊盯大盤籌碼面

2019-05-07 23:32

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 23:32

季報欠佳股 短線宜避開

2019-05-07 23:32

智邦營運飆升 後市俏

2019-05-07 23:31

16檔4月營收 攻頂

2019-05-07 23:29

台股站回月線 量能縮減

2019-05-07 23:28

台股反彈、八大官股小調節 買盤最愛金融股

2019-05-07 17:49

台股近萬一 顧立雄：世上沒有永恆

2019-05-07 16:56

滙豐中華投信：陸市場回歸基本面 應保持股債平衡原則

2019-05-07 15:06

利多激勵 面板上演反彈秀

2019-05-07 14:54

買盤敲進 亞德客、上銀翻紅

2019-05-07 14:54

資金避風！守穩月線15強龍 法人力拱

2019-05-07 14:54

資金避風！越南概念股 轉單收割開舞

2019-05-07 14:54

蘋概3王強勢領軍 台股激戰「萬一」關卡

2019-05-07 14:54

川普推文重挫全球股市 謝金河：拉高分貝看中國是否就範

2019-05-07 14:01

蘋概三王領頭穩軍心 台股反彈漲90點收10,987

2019-05-07 13:51

資金回頭 外資年初來買超逾1672億元

2019-05-07 13:44

大同股東會前哨戰 市場派提案擬解任獨董

2019-05-07 13:27

美中貿易戰再掀波瀾 工具機股價上沖下洗

2019-05-07 12:29

法人力挺 中信金、聯發科等15檔成資金避風港

2019-05-07 11:57

蘋概三雄衝鋒 台股一度漲百點站上11000點

2019-05-07 11:38

七外資上調目標價 上銀守季線

2019-05-07 11:07

經濟解析／鴻海董事會 法人關心這些事

2019-05-07 10:36

就市論勢／便宜中小股 短線焦點

2019-05-03 23:27

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:58

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39
看更多

熱門文章

16檔4月營收 攻頂

2019-05-07 23:29

美股重挫、特斯拉大跌 台系供應鏈受衝擊

2019-05-08 08:24

台股近萬一 顧立雄：世上沒有永恆

2019-05-07 16:56

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 23:32

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

台股反彈、八大官股小調節 買盤最愛金融股

2019-05-07 17:49

燿華獲補償 將貢獻EPS 2元

2019-05-07 23:26

貿易戰陰霾 美債殖利率走跌

2019-05-08 09:34

16檔個股率先公布4月營收 創歷史新高

2019-05-07 22:22

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

和碩首季EPS 0.51元 毛利率跌破上市來新低

2019-05-07 18:02

玉晶光增14% 攀今年高點

2019-05-07 23:26

智邦營運飆升 後市俏

2019-05-07 23:31

季報欠佳股 短線宜避開

2019-05-07 23:32

義隆電AI晶片 Q3上市

2019-05-07 23:26

美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

2019-05-08 09:21

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 19:21

臻鼎 營收最好的4月

2019-05-07 23:27

最牛一輪／欣興來電 元大89樂

2019-05-07 23:36

台股站回月線 量能縮減

2019-05-07 23:28

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

大田Q1獲利 增2.8倍

2019-05-07 23:28

達方0.7元 出貨看升

2019-05-07 23:30

4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30

鎧勝及景碩虧損影響 和碩首季獲利衰退

2019-05-07 19:27

報稅季 緊盯大盤籌碼面

2019-05-07 23:32

智崴、網龍 認購玩開了

2019-05-07 23:35

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

長虹配息7元 殖利率8%

2019-05-07 23:28

IC設計族群 扮反攻先鋒

2019-05-07 23:26

葡萄王、遠東新 四檔俏

2019-05-07 23:36

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

川湖 Q1每股賺4.67元

2019-05-07 23:25

精華 Q1每股賺7.68元

2019-05-07 23:28

泰碩 營收連二月創高

2019-05-07 23:25

全民權證／統一強勢 聚焦長天期

2019-05-07 23:36

順德首季EPS0.84元 走出谷底

2019-05-07 23:30

去年營建股獲利王長虹建設配7元股利 殖利率破8%

2019-05-07 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top