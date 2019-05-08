內外皆美 群光Q1每股賺2.39元歷史新高

2019-05-08 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



群光電子（2385）公布第1季稅後純益16.47億元，年增181%，創歷史新高，每股純益（EPS）2.39元。

群光表示，受惠本業智慧家庭與電競相關產品強勁的成長動能及業外挹注，第1季稅後淨利與淨利率雙雙寫下單季新高，稅後淨利達16.47億元，淨利率8.6%，比去年同期躍升5.3個百分點。

群光第1季營收191.77億元，年成長9.1%，創同期新高。第1季營業毛利更改寫近十年同期新高，達28.96億元，年增36.3%。毛利率15.1%，年增3個百分點。

展望本季，在電競及智慧家庭成長動能不減下，法人看好，營收季增上看10~15%，今年營收及本業獲利表現有望逐季走高至下半年。

群光表示，第1季原始營業利益較去年同期成長50%，但在「廣積糧」的審慎財務考量下，將今年後3季如員工年終獎金等固定支出的營業費用，先行提列至第1季；認列後營業費用率為12.9%，比去年同期增加3.9個百分點，第1季營益率調降為2.2%，全年營業費用率將與往年相當。

群光4月合併營收67.52億元，為同期新高，年增5%。累計今年前四個月合併營收259.29億元，年增8%，為同期新高。

群光將於6月5日舉行股東常會，董事會日前已決議今年將配發3.8元現金股利，股息配發率為73%，現金殖利率約為5%。