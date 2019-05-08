貿易戰陰霾 台股跌深收斂挫低63點

2019-05-08 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股大盤指數近幾個交易日多震盪，投資方在股價高檔時，借入證券將其賣出，除了看空個股外，也有從事避險、套利等策略性交易。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 關稅風暴再起，市場又掀波瀾，台股今（8）日再度走跌，回檔且失守月線，不過，受到陸股早盤曾由黑翻紅帶動下，台股指數也隨之攀升，盤中重挫120點後，逐漸收斂跌幅，日K線拉出下影線；終場收盤指數10,923.71點，下跌63.43點，成交值1,093.45億元。

法人表示，選股策略將回歸基本面營收有表現、高股息、越南概念股及內需為主的生技族群。

美國貿易代表賴海哲表示，美中貿易談判雖然持續進行，但是對中國加徵關稅仍然將於5月10日生效，此番言論再次激起市場對貿易戰的不安情緒，費半指數收盤重挫2.4%，三大指數跌幅亦接近2%，在亞股方面，聞聲今日一片綠油油，上證、恆生及日經盤中走跌超過1%。

今日台積電、鴻海等指標股跌幅在1%以內，儘管大盤指數失守月線，不過，內資偏愛的櫃買指數呈現相對強勢，有機會引領市場信心；另外，盤面上，有強勢表現得族群在於營收表現佳的蘋概股以及越概股。

日盛投顧協理鐘國忠表示，受到美中紛爭影響，多空拉据，空方在於受消息面影響全球資金趨向保守、以及報稅季節來臨；多方在於全球利率仍寬鬆，有利資金面。

技術面，台股昨日快速回穩，收紅K棒，且月線持續走揚，若大盤指數守住10,900點關卡，將呈現高檔箱型區間，指數將橫盤整理；反之，10,900將形成短期頭部區。