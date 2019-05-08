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美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰引爆系統性風險增溫。路透
美中貿易戰引爆系統性風險增溫。路透
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美中貿易戰再生波，美國將在周五(10日)調高2000億美元中國貨品關稅，由10%調高到25%，美股周二齊挫，道瓊工業指數大跌 473.39 點，台股今(8)日早盤開低，一度下探至10,867.06點，大跌120.08點，盤中跌幅出現收斂，幾乎各類股都是下跌的表現，僅食品、水泥、觀光、生技及電子組件表現較抗跌，金融股、工具機、風電族群、業績差的個股跌勢較重；法人表示，系統性風險增溫下，恐將拉長大盤指數修正時間，外資動向將牽動後續表現。

今年來因市場對美中貿易戰有較樂觀的預期，推升大盤指數一路往上攻到萬一關卡之上，但在波段漲幅已大，加上美中貿易戰再度橫生枝節，市場推測，目前看起來，加徵稅率調到25%似乎是勢在必行，美股周二重挫，進一步連動台股今日走跌，早盤以10,938.47點開低，一度下探至10,867.06點，不過，在食品股、太陽能、生技股、部分IC設計及業績題材股的拉抬下，縮小指數跌勢。

以盤面上各類股表現來看，金融股、電子股齊挫，其中尤以工具機、風電、業績表現差的個股等跌勢相對沈重，工具機被視為是美中貿易戰中首要將受到衝擊的族群，今日包括上銀、直得、全球傳動等都是下跌，值得觀察的是亞德客-KY股價由黑翻紅。

台新投顧副總黃文清表示，目前市場上對美中貿易戰的後續偏向悲觀，造成系統性風險增溫，今日大盤主要是反應美股重挫，早盤跌幅較重，但盤中出現收斂，後續仍要觀察美中雙方談判結果，外資動向也將牽動大盤的走勢。

證券分析師黃漢成表示，盤面上包括電子股、財報不佳的個股及部分蘋概股呈現下跌，主要是受到延續性利空的衝擊，指數高檔修正，市場買氣保守觀望，預期修正的時間恐將延長。

貿易戰工具機個股
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