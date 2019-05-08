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忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到美中貿易戰再起紛爭，全球股市震盪，時逢4月營收公布期，法人指出，選股回歸基本面，業績出色個股可望成為撐盤要角，有望吸引注目。

上市櫃公司本周起進入密集公布財報時期，10日前公布4月營收，15日前公布第1季季報。

根據CMoney統計，截至7日，已有超過360家上市櫃公司公布4月營收，其中，共有20檔累積前4月營收年成長率大於50%，包含：晶宇、中裕、嘉威、新鉅科、凱美、鑫龍騰、智擎、宏遠證、天瀚、大江、聯合再生、美律、智寶、友威科、邑錡、豪勉、永日、晶睿、太子以及裕豐。

在率先公布4月營收且前4月營收年成長率大於50%的20檔個股中，4月營收創歷史新高有5檔，為凱美、智寶、美律、邑錡以及晶睿。

安控大廠晶睿今（8）日盤中上漲0.8%，4月營收受惠於代工（ODM）客戶訂單持續增加，單月營收達6.66億元，月增5.5%，年增62.1%；累計前四月合併營收為23.78億元，年增57%。

光電股邑錡在ODM、OBM業務持續成長之下，4月營收0.76億元，月增39.7%，年增120.9%；累計今年前四月合併營收2.4億元，亦較去年同期成長67.8%。

另外，美律今日盤中翻紅，展望後續在Handset的無線消躁耳機、TWS、Gaming耳機出貨暢旺，仍可持續帶動營運成長，法人預期營運有望逐季步步高。

營收美律
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