晶睿攻資安商機 第2季營運添柴火

2019-05-08 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



安控大廠晶睿（3454）強攻資安商機，攜手防毒軟體廠商趨勢科技，宣布推出最新的資安管理解決方案，為第二季營運增添柴火，此外，市場期待，晶睿可望受惠中美貿易戰轉單效應，帶動今（8）日股價逆勢抗跌，盤中上漲近1%，表現逆勢抗跌。

晶睿宣布推出最新的資安管理解決方案，此方案包含從前端的網路攝影機、網路影像錄影機到後端影像管理軟體。晶睿攜手資安大廠趨勢科技，將其目前的網路攝影機與網路影像錄影機內建趨勢科技的防入侵軟體，提供多層資安防護，包含惡意攻擊偵測、入侵偵測與防護及即時損害控制。

晶睿指出，本次先進的資安管理解決方案可透過晶睿通訊自行開發的影像管理軟體VAST ２更有效管理資安系統，使用者能自動或手動接收資安警報，並藉由即時的網路風險儀表板，輕鬆辨識常見的網路攻擊。

晶睿受惠ODM（代工）業務成長，4月營收來到6.66億元，月增5.5%、年增62.1%，為單月歷史新高。累計今年前四個月營收23.78億元，年增57%，同步寫下歷史新高紀錄。

晶睿董事長陳文昌日前指出，今年ODM訂單因新客戶加入，對於該業務全年展望正面。不過，也由於ODM佔營收比例擴大，也讓晶睿毛利率產生壓力，因此，晶睿第二季開始OBM（自有品牌）能否衝高，左右毛利率向上關鍵。

由於美國總統川普揚言本週提高對中國2,000億美元輸往美國產品項目稅率，關稅由10%升至25%，也讓以中國為主要生產據點的台灣電子業憂心受到衝擊，惟安控族群是少數可望因中美貿易戰受惠廠商，市場期待轉單效應。

不過，安控業者普遍認為，上一季度轉單仍不明顯，雖然期待相關訂單，但還要再觀察後市情況。