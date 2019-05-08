環球晶首季每股賺8.88元 矽晶圓族群逆勢上漲

2019-05-08 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）公布今年第一季業績，在長單比重高的效益下，不受去年以來，產業略為降溫的影響，今年第一季每股稅後純益高達8.88元，創下單季獲利新高，該公司預期，第二季營收可望持平或小幅成長，且下半年將優於上半年表現，今年全年持續樂觀，受到環球晶首季業績創高帶動，今日矽晶圓族群逆勢上漲，在台股下跌中明顯相當強勢。

受到環球晶今年第一季獲利仍再創歷史新高的激勵下，今日台股指數盤中一度再重挫逾百點，不過，矽晶圓族群表現明顯相對抗跌，其中，環球晶股價維持逆勢上漲，盤中股價漲幅約在1%至2%，另外，合晶、中美晶受到帶動也均呈現逆勢上漲表現，在今年台股跌勢中矽晶圓表現相對突出。

環球晶第一季受惠產品平均售價仍小幅上升，單季合併營收155.91億元，僅季減0.2%，但年增12.09%，創歷史次高；毛利率達41.01%新高，季增2.49個百分點、年增4.86個百分點，第一季稅後純益38.63億元，季增3.84%、年增39%，每股稅後純益8.88元，獲利創單季新高。

環球晶董事長徐秀蘭在法說會上表示，今年半導體產業需求比去年弱，但該公司因有高比重為長約，估計到第1季獲長約客戶預付款達227.29億元，金額創歷史新高，也是推升第一季成長，並創下歷史新高的主要因素。

徐秀蘭預期第2季，來自客戶的需求仍維持平穩，產品平均售價約跟第1季也大約持平，因此，整體而言，第二季營收預估將和第一季呈現持平或小幅成長表現。換言之，環球晶第二季營收及獲利均可望仍維持第一季的歷史高檔水準。

整體而言，徐秀蘭表示，下半年半導體產業庫存改善後，客戶回補庫存，預期環球晶營運可望優於上半年，但美中貿易戰變數還有待觀察，她希望不要造成營運衝擊。