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陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

大陸股市回神，滬深股開盤上漲。圖／取自香港電台
大陸股市回神，滬深股開盤上漲。圖／取自香港電台
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關稅風暴再起，市場又掀波瀾，台股今（8）日再度走跌，回檔且失守月線，在深證指數翻紅之下，台股跌勢收斂。法人認為，此時的選股策略將回歸基本面營收有表現的、高股息、越概股以及以內需為主的生技族群

美國貿易代表萊特希澤表示，美中貿易談判雖然持續進行，但是對中國加徵關稅仍然將於5月10日生效，此番言論再次激起市場對貿易戰的不安情緒，費半指數收盤重挫2.4%，三大指數跌幅亦接近2%，在亞股方面，聞聲今日一片綠油油，上證、恆生以及日經盤中走跌超過1%。

台積電、鴻海跌幅在1%以內，儘管指數失守月線，不過在櫃買指數（OTC）沒有在破前低之下，有機會引領市場信心；另外，盤面上，有強勢表現得族群在於營收表現佳的蘋概股以及越概股。

日盛投顧協理鐘國忠表示，受到美中紛爭影響，多空拉据，空方在於受消息面影響全球資金趨向保守以及報稅季節來臨；多方在於全球利率仍寬鬆，有利資金面。

台股周一大跌後周二快速回穩，收紅K棒，且月線持續走揚，後續除關注本周的美中貿易戰進度表現之外，外資動想也是關鍵。另外，若關鍵在於10,900關卡，若加權指數未破，將呈現高檔箱型區間，指數將橫盤整理；反之，10,900將形成短期頭部區。

在操作上，鐘國忠認為，選股策略終究要回歸基本面，適逢4月營收、第1季季報公布，營收表現佳的個股將成盤面重點，將受資金以及法人青睞；而高股息也有表現機會，包含金融、設備以及水泥族群；另外就是受美中貿易戰影響較小的越概股以及不太受景氣循環影響的生技族群。

營收生技族群高股息陸股台積電
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