首季獲利亮眼 環球晶股價逆勢上漲、合晶齊賀

2019-05-08 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



環球晶董事長徐秀蘭 （本報系資料庫） 分享 facebook 環球晶（6488）首季毛利率41%，歸屬母公司淨利38.63億元，雙創歷史新高，每股純益8.88元，第2季營運維持穩定，首季獲利表現亮眼，激勵今（8）日股價逆勢走高，同時帶動母公司中美晶股價盤中翻紅；合晶首季每股純益0.94元，法人估第2季營收持平，股價開低走高，盤中翻紅。

台股今日受美股重挫衝擊下挫，環球晶、合晶則是逆勢上漲的表現，主受惠於首季的營運表現，環球晶第1季營收155.91億元水準，季減0.2%，年增12.1%，創單月營收歷史次高，毛利率41%，歸屬母公司淨利38.63億元，季增3.8%，年增39%，創歷史新高，每股純益8.88元。

環球晶董事長徐秀蘭表示，第2季半導體產業庫存可能達高峰，預估第2季營收約持平或微增，美中貿易的變數還要持續觀察，希望不要造成太大的衝擊；下半年半導體產業庫存情況將可望改善，預期下半年營運將可較上半年優。

合晶第1季營收滑落至21.3億元，季減9.2%，歸屬母公司淨利4.79億元，季減8.5%，每股純益0.94元；法人預估第2季營收持平，第3季可望出現回補庫存需求，但下半年恐有產品價格下跌壓力，預估跌價幅度約是個位數百分點。

台股今日開低，半導體矽晶圓廠環球晶及合晶表現相對強勢，環球晶早盤以352.5元開高，一度拉升至357元，盤中漲幅1.58%；合晶早盤以38.5元下跌開出後迅速翻紅，早盤一度拉升至39.2元，盤中漲幅1.3%；中美晶也是開低翻紅，早盤以67.2元下跌開出，一度拉升至69.3元，盤中漲幅2.21%。