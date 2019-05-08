指數高檔震盪 投資方借券賣出調節部位

2019-05-08 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



在近期股市來到相對高檔，且美中貿易處於高度變動的情況下，法人透過期權、現貨或是借券等方式調節部位，以達風險控制之效，若加總法人近20日賣超以及近20日借券賣出張數來看，友達（2409）等法人出脫股，行情陷入泥淖，投資人需小心因應。

大盤指數為消化高檔套牢賣壓以及國際政經消息面的利空，近幾個交易日多以震盪反映。籌碼面上，融券部位在近日盤勢下跌時進行回補，融券餘額減少；而以法人機構為主要使用者的借券來看，借券賣出金額在6日達44.18億元，為近一月新高，且4月中以來，也已有三次當日借券賣超金額占當日成交值逾3%，頻率微升。

根據統近，近二十日以來，包括友達、新光金、國泰金、群創、晶電、彩晶、合鑫、大同、華通、中石化等在法人賣超和借券賣超的部位較多，壓抑股價表現。

分析師表示，台股短期漲幅已大，進入11,000點附近的高檔套牢區，面臨獲利了結賣壓，且4月營收陸續出爐，5月15前也將公布第1季財報，都可能造成台股波動，而投資方在股價高檔時，借入證券將其賣出，除了看空個股外，也有從事避險、套利等策略性交易。

在現階段，因國內外的干擾因素多，在盤勢尚未明朗的情況下，可預期外資和其他法人多會利用借券賣出以逢高調節，或是出脫看壞的標的，而投資人在面對借券賣出大幅度增加的個股時，進場則需格外留意。