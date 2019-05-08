貿易戰陰霾 美債殖利率走跌

2019-05-08 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



美方官員證實中國於貿易談判上出爾反爾，試圖重談此前達成的共識，兩方談判破局的疑慮升溫，加大市場避險需求，引導美歐公債殖利率同步下跌，雙雙觸及一個月新低；終場10年期美債殖利率下跌1.3bps至2.4566%；10年期德債則下跌4.4bps至-0.038%。

法人機構指出，未來焦點擺在下半周的美中貿易談判，雖將如期舉行，然中國預定訪問時間縮短，顯示局勢已不若先前樂觀；市場對於雙方順利達成協議的預期則大幅降溫，研判短期內投資人避險意識將維持高檔，殖利率則震盪偏跌，朝區間下緣2.40%價位靠攏。