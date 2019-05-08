外資作多 瑞儀逆勢抗跌

2019-05-08 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瑞儀（6176）近兩個交易日獲外資作多，外資連兩買，和連七賣的自營商，形成土洋對作。瑞儀手握外資支撐，今（8）日早盤無懼台股大盤走弱，股價展現抗跌力道，盤中憑藉買盤進場、由黑翻紅，最高一度漲至105元。

瑞儀今年第1季受惠蘋果推出iPad Mini和iPad Pro更新版，淡季不淡，累計營收148.58億元，年增32.44%，單季毛利率16.79%，為歷年同期新高；每股純益（EPS）3.07元，亦寫下歷年同期最佳。

法人預期，第2季為瑞儀營運低點，但下半年銷售會逐步攀升，全年營收可望和去年相當。