4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中貿易協商生變，美股昨日重挫，台股在權值股領跌下，指數開盤一舉灌破10,900關卡，資金轉向最佳避風港之際，隨著上市櫃公司營收陸續公布，營收年增率、月增率「雙率雙升」的個股成為市場吸金焦點。

上市櫃公司本周起密集公布財報，10日前公布4月營收，15日前公布第1季獲利，部分公司因財報表現亮眼，已率先公布營收數字，根據CMoney統計，包括京元電子（2449）、智邦、仲琦、瑞昱等10檔股票，因營收月增率、年增率齊步攀升，吸引法人買盤目光，近五日買超逾800張。

市場分析師表示，當前全球股市大幅震盪，預計在營收陸續公布之際，市場資金也將以業績題材為操作主軸。

從基本面觀察，京元電子4月營收改寫歷年同期新高，目前所有應用的需求全面齊揚，吸引法人買盤爭先敲進，近五日買超1,588張。

智邦積極布局5G商機外，也因應中美貿易戰及未來營運成長，近期積極擴大台灣產能，近五日法人買超1,098張。

進一步觀察10檔個股的成長性，以仲琦月增38.2%最耀眼，原相月增33.41%、聯合再生月增19.3%；年成長部分，聯合再生位居第一、年增一倍以上，其次為智邦81.3%，仲琦51.9%及瑞昱29.8%。

市場分析師指出，4月營收雙率雙增的個股，具有業績題材支撐，成為大盤震盪整理之際的抗震指標。

現階段，短線投資人操作心理趨於保守，但趨勢看好的業績成長股，成長性看俏，未來將是大盤選股主軸。