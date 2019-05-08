A股短線震盪 不影響長多格局

2019-05-08 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



從第1季公布的季報顯示，A股業績增速大幅反彈。（路透） 分享 facebook 受到美國總統川普推文表示將自本周五起，對2,000億美元中國貨品加徵的進口關稅稅率將從10%提高到25%，由於時間點剛好在第十一輪中美貿易談判結束後，因此該舉動被視作談判前美國對中國施壓，促使達成協議。

富邦中國中証中小500 ETF（00783）經理人楊貽甯表示，對於中長期投資人來說，預期在貿易談判正式達成前，A股走勢較為震盪，然而A股企業獲利增長帶來的長線利多仍在，短線下跌反而提供好的布局時點。

楊貽甯指出，近期首要留意本週貿易談判結果，中國表示仍將訪美進行談判，顯示談判持續進行，近期談成機率仍高。因懲罰性關稅何時取消等關鍵議題尚未達成共識，短期存在談判生變的風險。

中國股市在2019年初大幅上漲，已忽略談判失敗的可能性，因此對利空消息反應劇烈。

然即便談判過程中有波折，今年內順利落幕的機率仍高於破局。有鑑於美國2020總統大選，選舉前夕基於政治考量，川普尋求和解機率高，同時中美雙方經濟增長速度不如以往，持續貿易戰的弊遠大於利。

楊貽甯進一步指出，4份受到貨幣政策邊際轉緊，使得股市因資金動能降低出現修正。在外圍市場動盪之際，預期貨幣政策將再次放鬆。

在川普發表推文後，隔日中國央行即宣布5月15日開始，對合規中小銀行實行較低的優惠存款準備金率。

預期貿易談判過程中，若後續再度出現利空，央行亦將放寬貨幣政策以支應市場，因此，中美貿易談判若如預期有驚無險順利落幕，預期可為股市提供反彈的資金動能。

此外，指數公司擴大納入A股的議題後續仍將持續發酵。依中信證券估算，今年流入中國資金預估將達6,000億人民幣以上，而今年以來觀察滬港通資金僅流入六分之一，其中部分被動式資金需等待指數生效後才會正式流入，主要將落在每季季底。

而科創版設立，顯示今年政策支持資本市場發展，過往新版上市後皆有一波行情可期，主要是因新板推出皆在經濟下行期間，企業營利壓力較大導致融資不易，政策施行目的為幫助中小企業及民企融資，同時新板推出時，通常搭配政策托底經濟。

2019年背景亦類似，而年初以來受惠於中美貿易談判以及科創板設立消息，科技類股由低檔大幅反彈。

楊貽甯指出，展望後市，科創板開啟仍將帶來比價效應，對科技權重較高的深100指數以及中証小盤500指數評價提升有益。

從第1季公布的季報顯示，A股業績增速大幅反彈。

2018年整體A股營利增長落在持平到小幅衰退，到2019年第1季已轉為近雙位數成長，支持A股後續由營利增長帶動的長期上升趨勢。

依牛市期間出現修正的歷史經驗看來，修正幅度通常達10~15%，目前修正幅度約11%，可觀察近期是否已達滿足點，分批布局尋找買點。

楊貽甯建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証、富邦深100（006205、00639），並配置部分資金在富邦中証500，掌握中小型A股之後市契機。