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美股重挫、特斯拉大跌 台系供應鏈受衝擊

2019-05-08 08:24經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

川普宣布本周五調高2,000億美元中國商品關稅至25%，全球股市陷入哀鴻遍野，美股道瓊指數重挫473點，三大指數齊收黑，特斯拉（Tesla）延後交車將影響台系供應鏈出貨，貿聯-KY等特斯拉概念股恐受衝擊。

昨日美股開低走低，四大指數全數收跌，類股全數收跌，生技與科技股為重災區。費半指數跌2.4%，成分股台積電ADR持平、Micron跌4.4%、Qualcomm跌3.5%、NXP跌3.4%、Skyworks跌3.4%；Apple跌2.7%、Tesla跌3.2%

法人機構指出，電動車大廠特斯拉旗下Model 3車款搭載的陸製自動輔助駕駛系統（Autopilot），遭美國貿易代表署（USTR）拒絕豁免25%關稅，導致Model 3交車計畫恐延後18個月，牽動貿聯-KY等特斯拉供應鏈出貨。

法人機構表示，本周全球股市將在忽多忽空的消息面中震盪，而市場似乎也開始居高思危，不管是美股或中國股市，年初以來漲幅都很大，再有任何風吹草動，投資人急於獲利出場的動作也會加大。

因此，短線反彈宜多觀察，並不適合任何追高或加碼，台股11,000~11,200逢高仍留意賣點，如果大盤再一次跌破月線，則宜善設停利停損，在美中貿易沒有達到協議之前，震盪幅度大，建議分批低接。

特斯拉美股
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