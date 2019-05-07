營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



4月營收密集出爐，業績題材受矚目；截至昨（7）日，大立光（3008）、全科、貿聯-KY等「營收動能向上」族群，4月營收月增率、年增率及今年前四月營收年增表現，均齊步向上成長超過一成，擷取盤面目光。

隨美國道瓊期貨反彈及陸港股止穩，台股加權指數昨天一度漲百點，站回11,000點關卡，最高來到11,004點，終場以10,987點作收，漲90點，成交值略縮至1,117億元。

現階段正值月初營收密集公布期，上市櫃公司接續發布今年4月營收，產業淡季是否連動影響出貨增減，進而影響營收消長，也備受市場矚目。

台新投顧副總黃文清表示，台股4月營收將接續公布，加上法說會與股東會也將召開，另外，各上市櫃公司在股東會中通過的股利政策等，也會受到投資人關注。

現階段大盤預期將震盪整理，未來影響台股觀察重點，在於國際股市表現，各公司營收數字與原物料行情走勢等。

就基本面看，當前全球經濟景氣緩步回升，預計在營收陸續公布完畢後，市場資金也將以業績題材為操作主軸，屆時大盤也將會有較明顯多空表態。

統計至昨天，在已公布4月營收個股中，有13檔無論是營收月增率、年增率或今年累計營收年增表現，均齊步向上攀升超過一成，主要分布在光學鏡片、被動元件、IC設計等電子股，傳產有生技、鋼鐵等。

觀察4月營收月增率，以嘉威月增53.9%最耀眼，邑錡月增39.6%、新鉅科月增36.4%；另外，大立光、健喬、世豐、聯合再生、凱美、濱川、智寶等，營收也都較上月成長超過15%。

進一步分析4月營收年增率，嘉威、新鉅科、凱美、聯合再生、邑錡等，均年增一倍以上；其他營收年增逾三成個股，還包括智寶、世豐、大立光、健喬、濱川等。

統一投顧董事長黎方國指出，4月營收年增與月增率同步大幅成長個股，股價表現相對亮眼，這些具有業績題材支撐族群，在大盤震盪整理之際，將扮演抗震指標。

操作上，短線投資人操作心理可能稍微保守，但趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在4月營收陸續公布的同時，盤勢短期的焦點，仍將以業績成長股為主軸。