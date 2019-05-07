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台股反彈、八大官股小調節 買盤最愛金融股

2019-05-07 17:49經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照
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台股今(7)日反彈收復月線，三大法人小幅買超，八大官股則是反手小幅調節，賣超0.54億元，不過，5月以來則是買超15億元，買盤青睞金融股，以買超張數來看，今日有5檔金融股列名前十大買超個股，另外還有面板、散熱及LED、和傳產的鋼鐵股進榜；法人建議，在美中貿易爭端變數下，建議採區間操作，短線仍以震盪整理的可能居多。

台股今日收在10,987.14點，上漲90.02點，三大法人合計買超1.79億元，其中陸資買超1.6億元，投信買超3.86億元，自營商賣超（合計）3.66億元，八大官股券商雖然昨日買超24.21億元，今日則是轉為賣超0.54億元，5月以來呈現一天買超一天賣超的情況，累計5月以來八大官股買超15億元。

在買超個股上，以張數來看，買超前十大依序是新光金、群創、台企銀、奇鋐、富邦金、晶電、華南金、旺宏、國泰金、中鴻；如果以金額來看，買超前十大個股依序是華新科、大立光、奇鋐、富邦金、台塑、國巨、台化、聯茂、國泰金、GIS-KY。

5月以來的買超前十大個股中，以張數排序則是友達、開發金、新光金、群創、世界、彩晶、台企銀、彰銀、國泰金、中鋼；以金額排名則是華新科、世界、國巨、台塑、日月光、台達電、國泰金、奇鋐、穩懋、友達。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，隨著指數反彈至相對高點，進入震盪，加上美中貿易爭端變數再起，為市場增添不確定性，後續仍須留意相關議題進展、外資籌碼動向等，投資操作上建議採區間策略。

他說，選股上以具成長動能且評價合理的個股作為布局標的，現階段仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現，產業方面包括AI、5G、電動車、物聯網等未來成長趨勢較佳的族群可持續留意。

證券分析師黃漢成表示，官股券商的操作經常是與外資對作，在外資大賣，台股下跌時買超，逢高則是調節賣出，操作上相當短線；至於大盤，本周仍要密切觀察美中貿易的後續，今日雖然反彈，但明日仍可能再出現整理。

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