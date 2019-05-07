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台生材現金增資3,000張 6月掛牌上櫃、股本增至3.3億

2019-05-07 15:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

創新高階醫療器材研發公司台生材（6649）以科技事業類別申請上櫃，今（7）日舉行上櫃前業績發表會，本次辦理現金增資3,000張，預計掛牌股本將提升至3.3億元，預計今年6月掛牌上櫃。

台生材2012年11月12日成立，經營團隊主要都是工研院背景出身，且具10年以上豐富產業輔導，及互動經驗高階人才，為台灣少數具備從需求到上市完整醫材產品開發整合的團隊。

台生材為創新高階醫療器材研發型公司，產品研發構想都以目前醫療手術過程中，仍尚未被滿足的需求且具備經濟價值作為產品開發的出發點，整合台灣特殊的製造工藝及國際高階醫材製造鏈，以創新巧妙的醫療器材解決醫生臨床手術上的不便、降低病人術後伴隨風險、節省整體醫療照護支出。

台生材目前已成功開發出全球首創醫療器材泡沫式人工腦膜Foamagen，其材質由人體安全且可被吸收取代的膠原蛋白，配合高壓氣體充填技術，製備出不需添加有人體安全疑慮的化學添加劑，以更具安全性的物理變化方式成膠的創新泡沫式人工腦膜，可應用在腦神經外科術後的腦膜缺損修補。

台生材表示，這項產品技術較現行手術方法來說，是更具經濟效益的替代方案，可望大幅降低整體醫療支出，Foamagen目前已獲得台灣衛福部食藥署許可，已開始在國內的醫療院所應用，造福國人。

另一獨創產品為退化性關節炎組織修復再生產品，由於關節軟骨為自行修補與癒合能力較差的組織，如有嚴重損傷或退化之情形，目前除了最後一道防線以置換人工關節之方法外，在各國不同的法規有限度的開放允許下以細胞治療的方式進行治療，該治療方式需進行兩次手術，開刀取出患者組織於體外放大培養細胞後，再開一次刀植入細胞修補進行治療。

台生材的退化性關節炎組織修復再生產品概念，主要是以一次手術不離開開刀房進行組織細胞處理為出發點，整個手術時間為一個小時內，為一安全疑慮較低的自體組織治療方式，目前這項技術將進入台灣地區人體臨床驗證。

由於是自體組織細胞治療方式，日前政府推動的自體細胞特管法也針對退化性關節炎或關節軟骨缺損，開放用自體細胞治療方式進行治療，台生材將評估退化性關節炎組織修復再生產品與特管法的適用性。

台生材指出，自行開發的兩項獨創醫療器材，透過海外參展方式展示對創新醫療器材的獨特發想及成功商品化的技術能力，吸引國際同業創新醫材公司Incept洽談策略合作計劃，並與Incept關係企業分工合作開發腦中風血栓移除裝置系列產品。

台生材說，目前兩家公司合作開發的血栓移除系統已獲美國FDA核可，近期可望以最快速度搶占美國市場，此腦中風血栓移除系統將瞄準美國腦中風發生成因高達近9成的缺血性腦中風，為一正在快速成長之高利基型商品。

此外，正在開發腦部血管專用的導引導絲，未來如申請成功取得美國FDA核可，除了腦中風治療外也可應用在不同的腦部血管的介入性手術，台生材的腦血管專用導絲將可望成為全球前三大產品。

腦中風手術
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