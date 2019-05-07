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滙豐中華投信：陸市場回歸基本面 應保持股債平衡原則

2019-05-07 15:06經濟日報 記者黃力╱即時報導

滙豐中華投信於今（7）日舉辦「2019中國投資論壇」，展望中國市場的投資策略，布局上，滙豐中華投信建議投資者應保持股債平衡的原則，把握中長期穩定價值的主線思路，關注估值水準較為合理的成長股。

從宏觀角度分析，滙豐中華投信表示，自去年下半年以來，中國政府積極推出各項刺激需求的舉措，促使當前宏觀經濟出現回穩的跡象，儘管部份地區的表現仍較為疲軟，但整體消費正在以健康的速度增長，並從傳統商品型轉向新興服務型消費，為經濟發展提供了持續可靠的動力。

加上中國監管緊縮、金融市場復甦與增值稅改革的影響，這些因素對於中國經濟增長有所幫助，特別是寬鬆政策的力量不應被低估，經濟增長可望在未來幾個季度內逐漸觸底回升。

以市場表現而言，滙豐晉信基金管理公司投資總監鄭宇塵展望2019年下半年，中國市場將呈現外需弱、內需穩的狀態，因此就潛在報酬而言，A股依然具備相對吸引力，投資策略應著重在「選股不選市」，此是因為市場皆上漲的行情已趨於尾聲，行業走向較為分化，投資策略應更加重視個股的報酬機會，意即市場估值的修復已大致完成，接下來的行情將逐漸從風險溢價驅動轉向基本面驅動，A股有大概率機會重新回到經濟基本面的主線。

固定收益部份，鄭宇塵說明，即便是在外部壓力有所緩解的環境下，海外經濟下行風險猶存，短期來看，考量政策和市場預期邊際收緊的趨勢，債市可能將繼續承受壓力。

但中長期金融債、高等級信用債的配置價值正在提升，隨著政策寬鬆發展及中國債券市場的進一步開放，海外資金仍將持續流入，中長期依然看好債市發展。

滙豐中華投信投資管理部主管黃軍儒進一步分析A股表現，說明經過今年第1季的上漲後，市場現階段表現仍屬於合理範圍。從產業歷史評價面來看，多數產業仍低於歷史的中位數，大型股優於中小型股的趨勢似乎有所受阻。

對於A股的後續表現，黃軍儒認為市場情緒和估值修復或正在經歷短期調整，但是當前位置基於自下而上的選股策略依然可為，接下來將逐漸進入以業績修復為主的結構性行情階段。

儘管A股在近期的波動率較為上升，但由於第1季的業績大概率為2019年全年低點，若接下來第2季的經濟資料繼續回暖，且上市公司的盈利走出低谷，如此在業績的推動下，市場將有望繼續穩步前行。

下半年布局方面，滙豐中華投信建議投資者應保持股債平衡的原則，把握中長期穩定價值的主線思路，關注估值水準較為合理的成長股。

產業部分，則看好中長期產業主題、受益於政策預期支持，與基本面回溫的產業，如科創板題材的科技與創新藥、新能源、保費收入與投資收益率回升的保險業、消費升級產業龍頭等。

滙豐中華投信投資管理部主管黃軍儒（左）、滙豐中華投信投資長張靜宜（中）及滙豐晉信...
滙豐中華投信投資管理部主管黃軍儒（左）、滙豐中華投信投資長張靜宜（中）及滙豐晉信基金管理公司投資總監鄭宇塵（右） 記者黃力／攝影
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