蘋概三王領頭穩軍心 台股反彈漲90點收10,987

2019-05-07 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國總統川普再對中國貿易開砲，導致全球股市應聲重挫，所幸中方貿易談判團隊仍將依照原訂計畫，本周將前往華府展開第11輪貿易磋商，帶動陸股止跌回穩，台股今（7）日開盤也站回10,900點，盤中在蘋概三王等權值股領頭穩軍心，指數向上走高，不僅站回月線位置，盤中並一度大漲逾百點，最高至11,004.76點，終場指數以10,987.14點、上漲90.02點作收，成交量1,116.65億元，挑戰站穩5日均線未果。

美股開低走高，由於美國總統川普揚言對中國加徵關稅，使得市場對貿易戰恐慌再起，道瓊指數早盤一度重挫471點，VIX恐慌指數狂飆達44%，所幸傳出中國貿易代表團依舊將前往美國進行磋商，提振三大指數跌幅大幅收斂，收盤僅呈現小幅下跌。

觀察今日亞洲主要股市表現則漲跌互見，其中日、韓股開低走低，表現相對弱勢，陸、港股開高震盪，台股則開高走高，表現最為強勢。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，電子族群部分，台積電（2330）、大立光開高走揚逾1%，鴻海則勁揚逾2%，其餘如聯電走揚逾3%，聯發科、台達電、南亞科、和碩、光寶科等也皆走揚逾1%。

金融族群部分，包括中租-KY走揚近2%，兆豐金也有逾1%的漲勢，永豐金、第一金、中壽、元大金也有0.5~1％間的漲幅。

非金電族群部分，包括台泥走揚近1.5%等，皆成為台股今日反彈的大功臣；其餘盤面焦點族群部分，包括散熱族群、PCB、IC設計族群皆成為盤面焦點。

統一投顧認為，美中貿易戰變數再起，但考量台股中長期均線均呈多頭排列，中方仍將派團去美國談判，預期對金融市場的衝擊可望降低。

此次的拉回，將使籌碼面得以整理，先蹲後跳，也提供另一次逢低進場機會，整體台股持續多頭格局不變。