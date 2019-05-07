越概股有看頭 這檔今年來漲50％

2019-05-07 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美中貿易戰再掀波瀾影響，昨（6）日全球股市聞聲嚇挫，而在美股尾盤跌勢收斂以及中方傳出正在準備訪美之下，台股、恆生以及深證今日開啟反彈攻勢，盤中漲逾百點。

隨美中貿易戰談判進入尾聲，不過狀況尚未明朗，且10（五）日起對2,000億美元中國大陸輸美產品的懲罰性關稅稅率調高至25%在即，投資人不妨考慮將資金轉向越南概念股，由於受影響程度較小，可望成為資金避風港，包括越南生產比重高的儒鴻（1476）、豐祥-KY、百和、豐泰與廣越等股可望受惠。

今日盤面上豐泰、百和漲逾3%，儒鴻、聚陽、盤中上漲約2%，廣越盤中上漲1%；紡織、製鞋類股不僅受惠美中貿易戰轉單效應，在美國經濟數據表現強勁、知名大廠財表皆優於預期之下，且後續還有2020年的東京奧運題材將登場，展望後市後續看好。

今年來廣越股價飆漲，已漲逾50%，且本季三大法人買超約1,390張；在基本面，廣越第1季營收23.67億元，年增103.6％，隨將進入傳統旺季，後續關注法說會的訊息。

豐泰產能以越南最大，擴產主要集中在印度廠，而豐泰在越南廠已設立研究開發中心，預期越南廠閒置出來的產能將用以生產高階高單價產品；由於Nike展望佳，訂單量續增，豐泰營運將受惠。

百和在房產營收貢獻將於今年第2季後陸續認列，在本業方面，因客戶品牌廠要求供應鏈於越南當地交貨以縮短，百和越南廠訂單滿載，營收將受惠，今年營運動能向上。