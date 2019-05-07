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美中貿易戰再掀波瀾 工具機股價上沖下洗

2019-05-07 12:29經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

美中貿易戰再掀波瀾壓力，工具機上游龍頭上銀（2049）、亞德客-KY、全球傳動及直得今（7）日盤中波動激烈，早盤一度開高，盤中出現賣壓出現走低，接近午盤又看到買氣回籠，再度拉到平盤之上。

法人指出，早上股價波動大，主要是反應第1季獲利不佳及美中貿易戰陰霾；不過，就基本面的走勢來看，今年有望逐季回升。

亞德客-KY早盤一度最高來到403元，漲幅達2%，美中貿易戰再掀波瀾壓力，一度也壓到平盤下小跌，不過，在買盤進場下，亞德客-KY接近午盤就再度上揚。

工具機上游龍頭上銀，早上一度走高來到280元，早盤漲幅近1%，盤中波動加大，一度跌到267.5元；全球傳動今天盤中最高來到77.2元，漲幅也近2%，回到平盤後就立即反彈，振幅僅2.9%；直得盤中最高來到113元，最低則出現106.5元，振幅達5.8%。

美中貿易戰已到最後關頭，兩邊的協調變數加大後，昨天台股受到波及，今日明顯回穩，隨著5月開始陸續繳交第1季的財報，法人普遍認為，工具機及自動化上游龍頭上銀，亞德客-KY，第1季受到景氣不佳、訂單減少的影響，第1季的獲利都不會太好，第1季有機會告別谷底，隨著訂單的回升，第2季營收、獲利會開始上揚，成為業績回升概念股。

貿易戰上銀工具機
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