法人力挺 中信金、聯發科等15檔成資金避風港

2019-05-07 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



聯發科董事長蔡明介。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中美貿易爭端再起，影響全球股市大震盪，台股跌破月線後，今日一路收復失土，盤面上股價仍強勢贏過大盤的中信金、聯發科、永豐金、奇鋐等15檔個股成為資金避風港。

市場法人表示，因利空消息影響，大盤走勢不佳，但重挫之際仍有多檔個股逆市站穩月線之上，建議投資人短線先以漲多拉回看待，選股上以財報表現優異或具題材性的個股為優先。

根據統計，目前仍領先大盤、強勢站穩月線，且法人逆勢買超逾千張的個股包括中信金、聯發科、永豐金、奇鋐、上海商銀、臺企銀、長榮等15檔，其中超過一半以上為金融股，顯示市場不確定因素大增下，金融股反而成為資金最佳避風港。

法人表示，美中貿易戰再掀波瀾，讓原本市場期待電子業下半年景氣復甦的看法增添變數。業界憂心，若此次美中「擦槍走火」，恐使得終端拉貨再次轉趨保守，半導體、砷化鎵、光通訊等上游零件，乃至於下游筆電等業者，使得金融股成為資金避風港，三大法人近五日積極買超中信金、永豐金、上海商銀、臺企銀、第一金、合庫金等金融股，買超張數超過8,000張。

進一步觀察其他個股，例如奇紘、京元電子因營收表現回升，也成為法人買進標的，連續56天及33天站在月線之上；長榮則因五月擺脫淡季陰霾，吸引法人布局，股價逐步回升；至於友訊受惠5G商機逐步邁入爆發期，後市備受看好，發人爭先敲進，近五日買超張數達到近5,000張水準。

市場分析師表示，目前指數經過數月上漲，位階相對較高，仍須保持戒心，投資人在操作上建議先觀望優於躁進，