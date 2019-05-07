七外資上調目標價 上銀守季線

2019-05-07 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上銀董事長卓永財。報系資料照 分享 facebook

工具機大廠上銀（2049）第1季獲利腰斬，不過實際數據仍比多數外資預期來得好，里昂等十大外資最新報告，共七家上調目標價，只有麥格理砍價，而調升動作又以里昂把上銀升至「優於大盤」最大，目標價從239元上調到322元。

受法人看法支撐，上銀昨（6）日因貿易戰變數大跌後，今日反映財報縮水的跌幅不大，早盤留下影線守季線273.32元。

外資最新一批報告，包括里昂調升評級，法巴維持「持有」，目標價240元升至270元；滙豐「持有」，目標價272升至281元；野村「中立」，目標價261升至292元；花旗「中立」，從270元上調到281元；瑞信「中立」，目標價255元升至260元；另大和重申「劣於大盤」，目標價由223元略增至248元。

維持股價預測有德意志評級「買進」，目標價300元；摩根大通「中立」，目標價315元；摩根士丹利「劣於大盤」，目標價180元。麥格理則基於財報不佳，下調上銀至「中立」，目標價329元降至277元。

花旗認為，上銀第1季獲利雖不如預期，但股價上漲一波，市場已開始反映下半年復甦，因此調整目標價，另外該券商也提醒，美中貿易戰等基本面變數，仍為上銀股價帶來大幅波動可能。