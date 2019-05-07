經濟解析／鴻海董事會 法人關心這些事

2019-05-07 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘宣布參連國民黨總統初選，近期一連串的大動作，展現參選是玩真的，且在赴美國與川普總統會面後進一步釋出將交棒的消息，外界對接班人選有諸多臆測，郭台銘則是表示要先等董事名單公布，預計在10日召開的董事會，法人聚焦未來鴻海董事長人選、首季財報及去年度的股利等3大重點。

郭台銘透露本周五海將會召開董事會，預計到時候將公布新任董事名單，未來誰在名單內，誰就有機會接任董事長；外界則是盛傳將由總財務長黃秋蓮接任鴻海董事長，另外，被點名的可能人選還包括鴻騰精密董事長盧松青、副總裁呂芳銘等人。

法人表示，在郭台銘的強勢領導風格、及對集團的高度了解與掌握下，目前檯面上下的接任人選，可能很難全盤的接下郭台銘的擔子，包括美系品牌大客戶的態度、外資及集團老臣的支持，都是衡量未來接班人選的重要關鍵，尤其是大客戶的態度，畢竟占營收比重一半的美系客戶能不能認可接任人選，是相當重要的因素。

郭台銘僅表示未來董事長就在周五的董事名單中，因此，董事會也吸引法人高度關注，除了董事長可能人選之外，預期第1季的財報，及去年度的股利也可望同時公布，這也是法人聚焦的重點。

法人對郭台銘參選總統的看法正反面的看法分岐，有支持者認為對鴻海集團有益，而且在接班安排上會有說明，讓外界可以了解，也有法人擔憂，沒有郭台銘的鴻海，到底還能不能買?郭台銘日前則是對外強調，即使在他交棒後，鴻海集團表現一定會更好。

法人表示，除了選舉的因素之外，目前首要關心的仍是獲利的表現，包括首季的財報及今年的營運表現等，尤其是毛利率的表現上，法人指出，上半年原本就是淡季，預估今年第1季及第2季相較於過去並不會差很多，下半年則將迎來客戶新品拉貨的挹注動能。