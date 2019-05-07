外資回頭買 瑞儀股價止跌反彈

2019-05-07 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瑞儀（6176）歷經日K連兩黑，不過外資回頭轉買，6日小買163張，替其股價增添支撐。瑞儀擁外資挹注，今（7）日早盤受惠台股大盤開紅激勵，股價止跌反彈，盤中最高一度漲至104元。法人預期，瑞儀第2季將是今年低點，下半年起銷售可望逐步攀升。

瑞儀專注背光模組事業，透過技術水平拉升，近年在手機、平板、筆電市場占有一席之地，並跨足車載、Mini LED背光。車載部分，瑞儀去年第4季已開始小量出貨，首季出貨量成長至22萬片，第2季可望到45萬片，未來可望成為其成長動能之一。