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市場恐慌稍退 台股期現貨同步挑戰11,000點

2019-05-07 10:11經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片
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台股期現貨今（7）日開高走高，台指期近月合約貨震盪上揚，並未延續前一日的強勁賣壓，期現貨同步挑戰11,000點。

由於中國大陸表示，本周仍將派遣代表團赴美，雙方協商沒有中斷，稍稍緩和市場不安，美股三大指數周一（6日）收盤跌幅也明顯收斂，給予台指期今日反彈空間。

台積電（2330）和鴻海等電子權重股拉抬下，期指回升約100點；期貨分析師表示 ，短線台指期走勢依然較受中美貿易戰的訊息面影響，布局仍需留意下檔風險。

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