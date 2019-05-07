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法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

美股盤後跌幅擴大 影響台股多頭信心

2019-05-07 08:50經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易戰影響，美股周一收斂盤中跌幅，溫和收低。不料，美國貿易代表賴海哲和財長米...
美中貿易戰影響，美股周一收斂盤中跌幅，溫和收低。不料，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤表示，中國在貿易協商中對原本承諾的事又變卦，建議如果無法如期在周五達成協議，就照常調高關稅，造成美股期指在盤後又擴大跌幅。路透
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美股周一收斂盤中跌幅，扳回川普揚言對中國產品調高關稅所引發的跌幅，中國仍準備於本周赴美談判，讓投資人稍感放心。不料，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤表示，中國在貿易協商中對原本承諾的事又變卦，建議如果無法如期在周五達成協議，就照常調高關稅，造成美股期指在盤後又擴大跌幅。

法人機構表示，美總統川普的徵稅威脅，被多數市場觀察者視為逼迫對手屈服的貿易談判技巧，但股市未必全數反映，建議美股操作上可以月、季線作為觀察指標，台股則可以獲利穩定基本面強的股票為主，在本周負向訊息接近尾聲後，股價自然有望出現反彈。

本波國際股市一路上漲，基本上反映中美皆有不得不達成協議的壓力，但市場已相當程度反映此一消息，因此10日、貿易談判限期前，應處於逾觀望的守勢。

進一步觀察台股，年初以來漲勢凌厲，但昨日首次跌破月線，外資台指期淨多單減少1萬餘口、現貨也賣超139.56億元，雖無法以單日情勢定論是否由多翻空，但對於多頭信心也有一定程度的影響，建議投資人此時須保持高度戒心，降低持股成數，嚴格執行停損，並留意貿易戰後續發展。

整體而言，盤面上仍有些許個股不受大盤重挫影響，且盤勢重挫之際，僅有兩檔個股跌停，建議短線先以漲多拉回看待即可，但指數經過數月上漲，位階相對較高，仍須保持戒心，觀望優於躁進，選股上建議以財報表現優異及題材佳的個股為優先。

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