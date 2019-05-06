親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

歧視是必要的？田徑選手塞曼亞的性別爭議

發票中獎開心貼臉書 超商兌獎「有人領走了」

十大抗跌股 資金避風港

2019-05-06 19:42經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易談判再傳變數，台股今日暴跌百點，法人認為，短線行情還有動盪可能，防禦布局關注業績成長、高殖利率、貿易戰受惠及買盤力挺四大方向，相關如京元電（2449）、日盛金等「十大抗跌股」，後市值得關注。

據統計，台股今天崩跌，法人買盤仍進駐，支撐股價抗跌的十大焦點股，包括永豐金、奇鋐、日盛金、京元電、頎邦、寶成、台燿、大慶證、大江及漢唐等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股昨日「驚人」一跌，不僅跌勢慘烈，上市櫃市場還爆出1,713億元大量，可見多數投資人沒有預警。

因價量結構大幅破壞，簡伯儀認為，若美股無法止跌，台股將持續測底；指數已測月線，下一步恐探季線10,538點。操作上，除應加強汰弱留強，另可適度留意展望成長（旺季概念）、高殖利率、貿易戰受惠及法人不離不棄股，為防禦首選。

以十大抗跌股來看，市場點名殖利率居金融保險股第一的大慶證，今天飆漲近一根停板，即為高股息指標，同屬高殖利率金融股，還有日盛金、永豐金，潛在殖利率均逾5%。

漢唐是高息電子股代表，決議發10元現金股利，殖利率近7%。目前漢唐在手訂單爆滿，第1季營收倍增。

奇鋐、頎邦、京元電、台燿、寶成等，則是營收成長吸引法人作帳指標，不乏外資大力喊進股，像瑞士信貸、摩根士丹利等五外資挺頎邦最高目標價有90元，台燿獲野村喊122元，京元電則獲滙豐出具報告，調升目標價到28.5元。

高殖利率台股京元電
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

美中貿易談判生波 台股前景蒙塵

2019-05-06 14:51

川普再度放出黑天鵝 法人：台股止跌看3個關鍵

2019-05-06 12:11

美中貿易再掀波瀾 台股盤中大跌逾2百點

2019-05-06 12:31

轉單效應 紡織股相對抗跌

2019-05-06 14:33

美提高關稅 法人：衝擊力道有限

2019-05-06 14:33

元大台灣50反1、富邦VIX湧避險買盤

2019-05-06 14:33

川普喊加徵關稅 陸股成重災區

2019-05-06 14:33

美中貿易戰復燃 台廠有備...怕不確定性

2019-05-06 14:33

美中貿易戰再生波 台股跌近200點

2019-05-06 14:33

楊應超：中國「拖」字訣讓川普不耐煩 股市風險不應輕忽

2019-05-06 14:18

美中貿易戰增溫 台股失守月線大跌近200點

2019-05-06 14:14

美中貿易戰衝擊 台股大跌199.18點收10,897

2019-05-06 13:48

美中貿易再生波瀾台股急跌 法人：靜觀中國回應

2019-05-06 11:13

台股盤中委買大於委賣 法人：掛低假象啦

2019-05-06 10:52

關稅加徵引市場波動 法人：衝擊力道有限

2019-05-06 10:51

美中最後一輪貿易談判登場前 川普加大施壓力道

2019-05-06 10:47

川普發威！上證跌破3000關卡 陸股ETF湧入避險買盤

2019-05-06 10:47

台股重挫 大立光營收亮眼撐盤股價漲逾4%

2019-05-06 10:08

美中貿易戰干擾 台股失守11000點大關

2019-05-06 09:58

川普再放話 台股開低走低盤中重挫逾190點

2019-05-06 09:34

台股重挫逾180點 大立光逆勢上漲

2019-05-06 09:32

台股開盤跌90.94點

2019-05-06 09:24

美調高陸貨關稅 台股跳水早盤跌逾180點

2019-05-06 09:17

多空交雜 法人：台股恐高檔整理

2019-05-06 09:11

美提高懲罰性關稅 台期貨盤下挫 台股恐遇賣壓

2019-05-06 09:00

美股電子盤跌幅近2% 分析師：台股震盪留意外資概念股

2019-05-06 08:43

美股貿易談判生變 美股電子盤重挫

2019-05-06 08:43

川普對陸貨加徵稅率 國泰證期：股市短線修正合理

2019-05-06 08:42

台股第2季波動 未來六個月關鍵是選股

2019-05-06 08:30

台股殖利率稱冠亞洲 外資今年買超1,672億

2019-05-05 23:55

台股賣壓出籠 Q2預期震盪整理格局

2019-05-05 23:49

大立光營收暴衝 本月更旺

2019-05-05 23:46

蘋概三王 外資喊買

2019-05-05 23:45

Q2看旺股／中航 吹反攻號

2019-05-05 22:54

Q2看旺股／聲寶、東元 業績喊衝

2019-05-05 22:54

Q2看旺股／味全、裕民 買盤力挺

2019-05-05 22:54

Q2看旺股 資金押寶優選

2019-05-05 22:54

Q2看旺股／泰山、統一 出貨強勁

2019-05-05 22:54

鄭文賢專欄／類股輪動 高殖利率題材熱

2019-05-05 22:47
看更多

熱門文章

美調高陸貨關稅 台股跳水早盤跌逾180點

2019-05-06 09:17

川普再度放出黑天鵝 法人：台股止跌看3個關鍵

2019-05-06 12:11

蘋概三王 外資喊買

2019-05-05 23:45

宏達電4月營收5.92億、月減54.85% 上市掛牌來新低

2019-05-06 15:30

官股狂接籌碼 法人：四因素壽險股可望反彈

2019-05-05 19:55

Q2看旺股 資金押寶優選

2019-05-05 22:54

美股貿易談判生變 美股電子盤重挫

2019-05-06 08:43

大立光營收暴衝 本月更旺

2019-05-05 23:46

中鋼 下季盤價 有壓

2019-05-05 22:45

美中最後一輪貿易談判登場前 川普加大施壓力道

2019-05-06 10:47

美提高懲罰性關稅 台期貨盤下挫 台股恐遇賣壓

2019-05-06 09:00

華為攻NB告捷 台系鏈樂

2019-05-05 22:40

壽險金控 大摩正向看待

2019-05-05 22:47

台股賣壓出籠 Q2預期震盪整理格局

2019-05-05 23:49

體質穩健股 躍居主流

2019-05-05 22:47

楊應超：中國「拖」字訣讓川普不耐煩 股市風險不應輕忽

2019-05-06 14:18

美中貿易協商生變？ 台積電跳空大跌拖累台股60餘點

2019-05-06 11:21

台塑四寶4月營收兩好兩壞 合計營收比去年同期縮水一成

2019-05-06 14:10

台股殖利率稱冠亞洲 外資今年買超1,672億

2019-05-05 23:55

全民權證／台郡、穩懋 四檔有潛利

2019-05-05 22:50

美股電子盤跌幅近2% 分析師：台股震盪留意外資概念股

2019-05-06 08:43

台股重挫逾180點 大立光逆勢上漲

2019-05-06 09:32

川普發威！上證跌破3000關卡 陸股ETF湧入避險買盤

2019-05-06 10:47

美中貿易戰衝擊 台股大跌199.18點收10,897

2019-05-06 13:48

中美貿易戰重開 微星持續擴大在台生產

2019-05-06 10:20

台股盤中委買大於委賣 法人：掛低假象啦

2019-05-06 10:52

美中貿易談判生波 台股前景蒙塵

2019-05-06 14:51

美中貿易再掀波瀾 台股盤中大跌逾2百點

2019-05-06 12:31

美中貿易再生波瀾台股急跌 法人：靜觀中國回應

2019-05-06 11:13

多空交雜 法人：台股恐高檔整理

2019-05-06 09:11

興櫃七悍將 漲勢凌厲

2019-05-05 22:30

全民權證／聯發科、奇鋐 認購燒

2019-05-05 22:49

台股開盤跌90.94點

2019-05-06 09:24

川普喊加徵關稅 陸股成重災區

2019-05-06 14:33

欣興 挑價內外20%

2019-05-05 22:50

Q2看旺股／泰山、統一 出貨強勁

2019-05-05 22:54

外資賣超139.56億創半年單日最大賣超 買盤最愛這10檔

2019-05-06 18:11

研華全球布局 效益顯現

2019-05-05 22:41

晶睿 上月營收創新高

2019-05-05 22:41

全民權證／聯詠、瑞昱 盯價外15%

2019-05-05 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top