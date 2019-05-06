十大抗跌股 資金避風港

2019-05-06 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易談判再傳變數，台股今日暴跌百點，法人認為，短線行情還有動盪可能，防禦布局關注業績成長、高殖利率、貿易戰受惠及買盤力挺四大方向，相關如京元電（2449）、日盛金等「十大抗跌股」，後市值得關注。

據統計，台股今天崩跌，法人買盤仍進駐，支撐股價抗跌的十大焦點股，包括永豐金、奇鋐、日盛金、京元電、頎邦、寶成、台燿、大慶證、大江及漢唐等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股昨日「驚人」一跌，不僅跌勢慘烈，上市櫃市場還爆出1,713億元大量，可見多數投資人沒有預警。

因價量結構大幅破壞，簡伯儀認為，若美股無法止跌，台股將持續測底；指數已測月線，下一步恐探季線10,538點。操作上，除應加強汰弱留強，另可適度留意展望成長（旺季概念）、高殖利率、貿易戰受惠及法人不離不棄股，為防禦首選。

以十大抗跌股來看，市場點名殖利率居金融保險股第一的大慶證，今天飆漲近一根停板，即為高股息指標，同屬高殖利率金融股，還有日盛金、永豐金，潛在殖利率均逾5%。

漢唐是高息電子股代表，決議發10元現金股利，殖利率近7%。目前漢唐在手訂單爆滿，第1季營收倍增。

奇鋐、頎邦、京元電、台燿、寶成等，則是營收成長吸引法人作帳指標，不乏外資大力喊進股，像瑞士信貸、摩根士丹利等五外資挺頎邦最高目標價有90元，台燿獲野村喊122元，京元電則獲滙豐出具報告，調升目標價到28.5元。