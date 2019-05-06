外資賣超139.56億創半年單日最大賣超 買盤最愛這10檔

2019-05-06 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(6)日重挫199.18點，收在10,897.12點，失守月線，統計三大法人中備自營商小買超，外資單日賣超達139.56億元，創下去年12月6日以來單日最高賣超金額；統計外資買超前十大個股中，買超富邦VIX達18,277張，高居冠軍，其次是欣興(3037)，買超9,731張，京元電以6,887張居第三。

美國總統川普放話將在本周五把2,000億美元中國大陸產品加徵稅率提高到25％，衝擊台股今日大跌開出，指數開低走低，一度重挫225.9點，終場收在10,897.12點，大跌199.18點，成交量1,378.63億元；三大法人賣超143.12億元，其中外資賣超達139.56億元，投信賣超5.59億元，自營商買超2.03億元。

統計外資買超前十大個股依序是富邦VIX、欣興、京元電、合勤控、聯發科、燿華、晶電、奇鋐、國泰中國A50反1、元大滬深300反1；接下來的前十一至二十大買超個股則依序是致伸、上海商銀、南電、中石化、TPK-KY、達運、聚陽、亞太電、台虹、豐泰。

蘋概三王今日僅大立光守住紅盤，維擊多頭信心，鴻海收在84.9元，下跌3.3元，跌幅3.74%，單日市值減少457.47億元，外資今日賣超3,523張，投信賣超1,314張，自營商賣超2,508張，合計三大法人賣超7,345張。

台積電收在259元，下跌6元，跌幅2.26%，外資由買轉為賣超7,570張，投信買超93張，自營商買超364張，合計三大法人賣超7,113張。