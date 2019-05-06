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台指期夜盤震盪 開低走高靜待美股

2019-05-06 16:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台指期近月合約今（6）日收盤重挫235點，以10,857點作收。夜盤交易開盤後，台指期續挫低至10,849點，不過，逐漸止跌而反彈，高點曾至10,877點，在平盤之上震盪。

期貨分析師說，今晚美股震盪恐難免，盤中可觀察台指期與美股期貨的走勢，如道瓊、 標普及那斯達克指數跌幅能收斂在2%以內，優於美股電子盤表現，台股應可逐漸走穩。

今日震盪時，也是交易人搶短台指期貨美股期貨的時機，但宜短進短出且留意保證金成數，因近日盤勢容易直接跳空上漲或下挫，所以，交易人要更加謹慎操作。

台指期期貨美股
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